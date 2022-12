Con PNRR la Valle d’Aosta punta sulla produzione di idrogeno

“Si tratta di una importantissima iniziativa che si inserisce in una visione strategica più ampia di transizione energetica e sviluppo sostenibile per il nostro territorio", Luigi Bertscky, vicepresidente della Regione Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, commenta l'approvazione da parte della Giunta dello lo schema di avviso pubblico per il finanziamento della realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse presenti sul territorio regionale.

La misura è finanziata, per 14 milioni di euro, attraverso il programma Next Generation EU (NGEU), lo strumento finanziario creato nell’ambito della nuova politica di coesione per stimolare l’economia degli Stati membri, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1.

L’avviso e tutta la documentazione inerente alla procedura saranno consultabili sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta, sezione Energia. Le domande potranno essere presentate a partire da prossimo gennaio. I termini di inizio e di chiusura del bando saranno resi noti attraverso apposita comunicazione ed evidenza sul sito istituzionale.

“Nonostante le complessità applicative connesse ai progetti PNRR e le tempistiche che hanno visto l’approvazione del decreto nazionale solo all’antivigilia di Natale - precisa l'assessore - stiamo lavorando con determinazione per mettere le imprese del territorio nelle condizioni di aderire alle azioni di sviluppo dell’idrogeno”.