Valle d'Aosta senza donne al Governo

Senza un reale ricambio della classe dirigente valdostana e una sostanziale modifica degli obiettivi e dei metodi della politica, qualsiasi riforma elettorale rischia di essere vana.

Fatta questa necessaria premessa, Adu Vda sollecita il Consiglio regionale ad adempiere ai propri compiti istituzionali, rispetto alle proposte di modifica della legge elettorale in materia di rappresentanza di genere.

Su questo tema, si potrebbe procedere subito con l'introduzione della doppia preferenza di genere e la garanzia di rappresentanza, in seno alla Giunta regionale, di entrambi i generi.

Per questa riforma, non serve un referendum, dato che si tratta di un dovuto adeguamento ai principi espressi dagli artt. 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7/12/2000, del Preambolo Dichiarazione dei diritti umani ONU, della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18/12/1979, degli artt. 2 e 3 del Trattato dell’Unione Europea, degli artt. 3, 49, 51, 97 e 117 della Costituzione Italiana e dell’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 198/2006 (codice delle pari opportunità fra uomo e donna).

A fronte dello scrutinio centralizzato, la preferenza unica non risulta più così necessaria e comunque, come dimostrato anche dalla cronaca giudiziaria, non pare arrestare i fenomeni di infiltrazione mafiosa. Anzi, si assiste ad una spettacolare frammentazione dell'interesse pubblico, a causa della ricerca di piccoli pacchetti di voto omogenei.

Nel frattempo, la Valle d'Aosta resta l'unica Regione italiana senza nessuna assessora donna. Anche in questo caso, l'Autonomia valdostana più che speciale, pare incapace.

Anche su questo tema, i così detti Federalisti – Progressisti restano in un maschio silenzio.