Charvensod: Tasse invariate disponibilità in bilancio di oltre 4,6 mln

Si è tenuto mercoledì 28 dicembre 2022 il Consiglio comunale di Charvensod, presieduto da Jordy Bollon, che, dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente e le comunicazioni del sindaco, ha portato, tra le altre cose, all’approvazione del Bilancio di previsione pluriennale e del Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio 2023/25.

“Ci sono degli aumenti di spesa, in particolare dovuti ad aumenti contrattuali e dei costi di energia e materie prime, che condizionano la disponibilità delle risorse finanziarie – ha introdotto il Sindaco, Ronny Borbey – per cui ci auspichiamo ne possano arrivare di nuove. Negli anni abbiamo fatto e continueremo a fare investimenti per lavori di efficientamento energetico che ci permettono di contenere in parte questi aumenti”. Borbey ha poi comunicato che, al 1° gennaio 2022, la popolazione di Charvensod era di 2.393 abitanti, e che la pianta organica dell’amministrazione è al completo.

Per il 2023, il bilancio pareggia a 4.631.761,88 euro. Assessori e consiglieri hanno provveduto ad illustrare le principali voci di spesa: si va dalle manifestazioni sportive agli interventi di riqualificazione e adeguamento del Rifugio Arbolle, dal progetto didattico psicomotorio dedicato alla scuola dell’infanzia alla riqualificazione delle aree comunali e dell’arredo urbano, dalla progettazione del parcheggio di Ampaillan alla revisione delle cartografie, dai progetti scolastici di promozione della lettura agli eventi culturali tra cui Charvarte e Traditèn, dalla biblioteca all’aperto al progetto per le tesi di laurea, dalle manutenzioni di “Il mio paese è il più bello” alla manutenzione dei dissuasori di velocità, dalla conferma dei progetti Bondzor e Boudza-tè ai progetti sociali e alla corvée.

Oltre al bilancio, sono anche state approvate le determinazioni in merito alla definizione delle modalità e delle tariffe per la fruizione dei beni comunali per il 2023 (invariate rispetto al 2022), le tariffe dei servizi e dei tributi comunali e delle percentuali di copertura (invariate rispetto al 2022), le tariffe e aliquote IMU e TARI (invariate rispetto al 2022), le indennità di carica per gli Amministratori (invariate rispetto al 2022), la ricognizione ordinaria delle società partecipate (che sono Celva, Inva e Envers) ed il rinnovo dell’Accordo di Programma per l’adozione del Piano di Zona della Valle d’Aosta 2019-2021 e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Consegnate, con il coinvolgimento dell’Avis di Gressan, le maturità civiche ad Alice Susanna e Philippe Vermillon, neodiciottenni di Charvensod.