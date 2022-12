LA PREGHIERA DEL VESCOVO DI AOSTA PER IL PAPA EMERITO BENEDETTO XVI

Questa mattina, abbiamo raccolto con molta apprensione dalle parole di papa Francesco la notizia dell’aggravarsi delle condizioni di salute di Benedetto XVI.

Il Papa ci ha invitati a pregare per lui perché il Signore lo consoli e lo sostenga in questa sua testimonianza silenziosa e orante di amore alla Chiesa fino alla fine. In queste parole di Francesco troviamo la cifra del servizio ecclesiale del Papa emerito nei quasi dieci lunghi anni dalle sue dimissioni: papa Benedetto ha dimostrato la sua grandezza d’animo e la sua fede sapendo rimanere al suo posto, quello che aveva scelto quell’undici febbraio 2013, il posto del silenzio e dell’intercessione per la Chiesa universale. Gli siamo riconoscenti per quanto ha fatto durante l’esercizio del ministero petrino e per questa ulteriore testimonianza di dedizione e di amore per la Chiesa.

Mi unisco a Papa nel chiedere a tutti i fedeli di accompagnare questi momenti di Benedetto XVI con la preghiera.

+ Franco Lovignana