Marguerettaz ‘scelte politiche a viso aperto’

E’ inutile che l’opposizioni cerchi di creare delle trappole per far cadere la Giunta Lavevaz perché è il tutto sarà fatto in assoluta trasparenza. In estrema sintesi è il Marguerettazpensiero espresso in un recente dibattito che si è sviluppato in Consiglio Valle concernete il rispetto degli obiettivi in materia di turismo, commercio e beni culturali previsti nel DEFR 2022-2024.

Da tempo le cronache politiche si occupano delle crisi non crisi della maggioranza raccontano di possibili franchi tiratori per uscire dall’inghippo che condiziona la maggioranza dei 18. Cosa ne pensa?

“E’ vero. Da diversi mesi a questa parte rispetto a un eventuale inciampo della maggioranza sulla base di una risoluzione, facendo intendere che era possibile in una richiesta di voto segreto che qualcuno della maggioranza, approfittando del buio, votasse contro la maggioranza stessa”.

Non è così?

“Già diverse occasioni ho detto che il voto segreto contro la propria maggioranza è un atto di codardia, è un atto che qualifica come pusillanime il Consigliere che segue e adotta questo metodo. In 17 anni che sono in Consiglio regionale non ho mai utilizzato questo metodo e credo che mai lo utilizzerò”.

Cosa vuol dire?

“Vuol dire che probabilmente qualcuno fa una narrazione per creare disagio. Ecco che chiedo veramente che chi fa queste narrazioni, e non sempre vengono fatte dalla minoranza, magari c'è qualche saputello anche, non necessariamente in Consiglio regionale ma nella cintura. quindi creare disagio”.

Quindi?

“Chiedo veramente che chi fa queste narrazioni, e non sempre vengono fatte dalla minoranza, magari c'è qualche saputello anche, non necessariamente in Consiglio regionale ma nella cintura”.

Ovvero?

“Chi deve capire capisce e chi non sa si informi”.

Veniamo al Documento di economia e finanza regionale che traccia le linee politiche della maggioranza. Mi sembra che abbia qualche perplessità sulle politiche messe in atto dall’assessore Jean Pierre Guichardaz…

“Mah! Alla luce della mia esperienza penso che la cosa più difficile per l'Assessore al turismo è quella di creare delle convergenze, creare dei progetti che, per la loro natura, per la loro portata, diventino un punto di convergenza per tutti gli operatori, quindi in buona sostanza, partendo da domande molto banali: "qual è la Valle d'Aosta che tu vuoi proporre, qual è l’Aosta che tu vuoi proporre?", io non credo ci sia un'idea sbagliata per definizione, tutte le idee sono tutte giuste, ma diventano sbagliate nel momento in cui quel progetto non viene accettato e non viene condiviso da tutti”.

Si spieghi….

“Parlo sempere per esperienza; noi, quando abbiamo fatto il piano di marketing, ormai più di dieci anni fa, avevamo definito i prodotti che potevamo proporre, ce ne sono più di cento! Noi avevamo definito alcuni prodotti ‘prodotti star’, che sono i prodotti dove noi riteniamo di essere l'eccellenza, ovviamente non sto a dire quali possono essere… lo sci, l’alpinismo, cioè laddove siamo indubbiamente bravi, la mountain-bike. Ci sono quelli che vengono definiti i ‘prodotti connotanti’, cioè quelli tipici della montagna, ma non necessariamente noi siamo i più bravi, e poi i prodotti che vengono proposti in ogni dove, cioè il benessere non è che può essere un patrimonio della Valle d'Aosta, qualsiasi Regione può fare delle proposte sul benessere, e su questo cercare di creare delle convergenze”.

Colgo una punta di critica e polemica nei conforti dell’assessore al turismo?

“Quello che io ho chiesto all'Assessore non è tanto di limitare le sue trasferte, ma di finalizzarle facendo riferimento a un nuovo piano di marketing dove ci sia una strategia, perché in caso contrario le trasferte appaiono, ovviamente non lo sono, voluttuarie e, rispetto a questo, anche nei ragionamenti puntuali. Non è colpa ovviamente dell'Assessore, ma lo sconcerto della notizia che l'area megalitica aprirà a luglio del 2023 esiste, allora ovviamente uno cattivo può dire: "ma lei, Assessore, perché è andato in Campania, perché è andato in Sardegna? Che cosa ha proposto?".

Scusi; è cosa normale promuovere un prodotto prima di metterlo sul mercato….

“D’accordo; noi abbiamo un gioiello ma che forse dobbiamo fare una riflessione pesante non solo sull'aspetto scientifico, ma sull'aspetto divulgativo. Probabilmente non è sufficiente fare un investimento per mettere a norma la struttura di Saint Martin de Corleans, che è la condizione minima, ma probabilmente dobbiamo far diventare l'area megalitica un luogo dove sul modello Quark, sul modello Piero Angela noi riusciamo a fare una divulgazione anche popolare…”.

Quindi prendere esempio dei dinosauri sparsi per la città?

“Certo. L'unico momento che ha avuto delle presenze importanti non è quando abbiamo proposto l'area megalitica, ma quando abbiamo proposto i dinosauri”.

Quindi divulgazioni e meno attività scientifica?

“Si può e si devono fare entrambe, ma noi dobbiamo investire pesantemente soprattutto sulla realtà virtuale; non è sufficiente dire che c'è il solco sacro, con la realtà virtuale possiamo anche far vedere chi ha fatto il solco sacro e si crea un interesse divulgativo. Queste sono le cose che io credo possano dare entusiasmo”.

Torniamo alla politica, o meglio torniamo alla maggioranza e sul suo futuro?

“Da un certo punto di vista, quindi non credo che questa maggioranza si faccia prendere all’amo nella logica della pesca sportiva di voler sfiduciare surrettiziamente l’Assessore piuttosto che la Giunta. Credo che le risoluzioni vanno prese per quel poco o quel tanto che propongono e credo che anche l’Assessore farà tesoro di questa discussione in modo tale da mettere le basi per un rilancio importante di un’attività di un settore che per noi è fondamentale”.

Merci