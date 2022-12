IL 31 DICEMBRE CONCERTO AL TEATRO “GIACOSA” E “LASER SHOW” IN PIAZZA CHANOUX PER SALUTARE IL NUOVO ANNO

AOSTA - Il programma della serata, a ingresso gratuito, prevede, a partire dalle ore 21 e fino alle ore 22,30, la parentesi “Aspettando la mezzanotte”, dedicata ai più giovani, con le esibizioni degli artisti rap Jakido, Peter Blame e del gruppo D+.

Alle ore 23,30 sul palcoscenico del “Giacosa” saliranno “Erik é le Poudzo valdotèn”, formazione di musica popolare e tradizionale guidata dal fisarmonicista Erik Bionaz che ha festeggiato 30 anni di attività. Saranno loro a traghettare il pubblico nel nuovo anno con un concerto trascinante e divertente che si protrarrà ben oltre il brindisi di Mezzanotte.

Per chi preferisse salutare l’arrivo del 2023 in piazza Chanoux, come già lo scorso anno, anche il prossimo 31 dicembre sarà organizzato uno spettacolo di luci e musica sincronizzata per la fascia oraria che gravita intorno alla mezzanotte.

Il light laser & music show, altamente spettacolare e suggestivo, verrà ripetuto più volte nel corso della serata a beneficio dei convenuti e dei passanti, con effetti visivi di ultima generazione e un accompagnamento sonoro immersivo ed emozionante.

Per consentire o svolgimento dello spettacolo in piazza Chanoux, tramite un’ordinanza sono state istituite alcune modifiche temporanee alla circolazione.

In particolare, dalle ore 19 del 31 dicembre 2022 alle ore 01 del 1° gennaio 2023 la piazza sarà chiusa al traffico veicolare, compresi i mezzi del trasporto pubblico di linea e quelli degli autorizzati al transito e sosta in ZTL, i cui permessi si intendono sospesi per la durata dell’evento.