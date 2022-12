La Fondation Chanoux incontra i "cervelli in fuga" valdostani

Venti «émigrés 2.0», provenienti da Belgio, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Stati Uniti e… sono stati accolti da una delegazione della Fondation, composta dal Presidente Marco Gheller, dal Segretario generale Patrick Perrier, dal consigliere Massimiliano Pegoraro e di componenti del comitato scientifico Michela Ceccarelli, Alessandro Celi e Anna Fosson.

«L’incontro – spiega Marco Gheller - si inserisce nel percorso del progetto ‘La mémoire de l’émigration’, per la parte relativa alla nuova emigrazione dalla Valle d’Aosta. Abbiamo conosciuto la maggior parte delle persone oggi presenti grazie alle videoconferenze organizzate dal dicembre 2019, ma non era stato possibile incontrare molti di loro, a causa della pandemia o degli impegni lavorativi e familiari dei singoli. Per questo la Fondation ha lanciato l’idea di un aperitivo prenatalizio, occasione informale per apprendere dalla viva voce degli emigrati le loro vicende e per presentare il progetto e le relative iniziative».

L’incontro, iniziata alle 18, si è protratto fino alle 21h30, oltre tre ore durante le quali gli emigrati hanno raccontato i loro percorsi professionali ed esistenziali, si sono confrontati sulle prospettive di lavoro, ma soprattutto hanno espresso il desiderio di mantenere i rapporti con la Valle d’Aosta e auspicato un’attenzione sempre più ampia nei loro confronti.

Commenta Michela Ceccarelli: «Siamo stati tutti colpiti da un emigrato negli USA che, appena arrivato in città dopo trentasei ore di viaggio, ha voluto essere presente, prima ancora di raggiungere la casa dei suoi genitori. Certo, si è trattato di un saluto veloce, ma mi ha commosso il desiderio di incontrare coloro che, da Aosta, stanno cercando di costruire una rete che possa unire tutti gli émigrés 2.0».

Marco Gheller, Presidente Fondation Chanoux

Tra gli obiettivi della Fondation, relativi a «La Mémoire de l’émigration» si trova, infatti, la costituzione di un’associazione che consenta ai Valdostani e alle Valdostane dispersi nel mondo di mantenere i contatti tra di loro e con la Valle.

Conclude Gheller: «I neoemigrati sono particolarmente numerosi a Bruxelles, Londra e Parigi, dove svolgono spesso professioni altamente qualificate: sarebbe bello partire da queste tre capitali per sperimentare una forma di associazionismo tra gli espatriati del XXI secolo».