Quart: Al comune assegnati oltre 430mila eruro per adeguamento prezzi

Il trasferimento di oltre 431mila euro. come spiega il sindaco, Fabrizio Bertholin, è destinato per finanziare le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo 1 gennaio 2022 - 31 luglio 2022, e andrà a coprire in parte i maggiori costi dovuti all’aumento prezzi dei materiali nei lavori di ristrutturazione della scuola elementare.

"Le maggiori uscite rispetto all’appalto iniziale - spiega il sindaco - ammontano complessivamente a circa euro 1.200.000 e a cui l’Amministrazione ha dovuto inizialmente far fronte con risorse proprie, azzerando di fatto l'avanzo di amministrazione ancora disponibile in bilancio"

Il sindaco auspica che "prossimamente venga accettata anche la richiesta inerente il secondo semestre 2022 con il trasferimento di nuove risorse da riutilizzare nel bilancio comunale".