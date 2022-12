ÉVANGILE DE DIMANCHE: NOËL, PUISSANCE DE L'AMOUR DE DIEU DANS L'HUMILITÉ POUR L'HUMANITÉ

L'action de Dieu pour son peuple intervient dans un contexte historique obscur. Dans la messe de la nuit, l'oracle du prophète Isaïe annonce la venue du Messie qui vient briser le fardeau qui pèse sur les épaules de son peuple enchainé (Is9,1-6). Dans l'Évangile, Luc décrit les circonstances de la naissance de Jésus pendant la nuit et comment il a été accueilli (Lc2,1-14).

Dans la messe du jour, le prologue de saint Jean montre que le Verbe qui se fait chair était la vraie Lumière qui éclaire tout homme. Cette Lumière resplendit dans les ténèbres qui n'ont aucun pouvoir sur elle. La demande de saint Anselme va nous orienter dans cette méditation: Cur Deus homo? Pourquoi Dieu s'est fait homme?

1. UNE LUMIÈRE A RESPLENDI.

"Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du pays de la mort, une lumière a resplendi". Qui est ce peuple qui marche dans la nuit du désespoir? Quelle est cette terre de la mort? Quelle est la nature de ces ténèbres qui couvrent la Terre? D'où vient cette lumière qui resplendit dans la nuit des temps?

Dimanche dernier, nous avons entendu la discussion entre le prophète Isaïe et le roi Acaz. Le peuple sous son règne vivait dans l'immoralité (Is1-6), le péché collectif et structurel caractérisait son peuple. Le pauvre était vendu pour une paire de sandale et les balances étaient faussées pour la vente du blé. Sur le plan politique, Jérusalem était encerclée par la puissance d'Assyrie et la peur était généralisée. Nous pouvons comparer cette situation d'incertitude du lendemain à celle que vit les habitants de Kiev en Ucraine ou ceux de Goma en République Démocratique du Congo aujourd'hui.

Qu'est-ce qui a changé, si nous analysons la condition de vie de notre siècle? Certes, les stratégies de guerre ont été perfectionnées, mais l'âme humaine reste la même.

Aujourd'hui, les ténèbres couvrent la terre, le brouillard épais enveloppent les nations. Les coeurs sont agités, la peur est généralisée. Les signes de la troisième guerre mondiale sont évidents. Il y a une inquiétude qu'advienne une autre pandémie plus agressive que le covid.

La peur d'une catastrophe naturelle liée à la crise écologique qui décimerait l'humanité entière gagne du terrain. La peur d'un nouvel ordre mondial qui réduirait l'humanité à venir à de robot avec l'intelligence artificielle, n'est plus un mythe. Le défis de l'homme envers l'homme, l'érosion spirituelle causée par le relativisme envers les valeurs morales et religieuses, tout cela fait partie des ténèbres de notre temps. Nous ne sommes donc pas meilleurs qu'au temps d'Acaz. Toutefois, rien n'empêche la réalisation de la volonté de Dieu au moment opportun. Le temps de Dieu échappe au prévisions humaines. Le Kairos de Dieu fait irruption pendant la nuit.

Le peuple qui marchait dans les ténèbres, quand tout semblait perdu, où toute espérance est laissée en arrière quand on entre dans l'enfer, selon Dante dans sa Divine Comédie (Enfer, III), une lumière a resplendi. Il a multiplié leur allégresse, il a fait éclaté leur joie comme au jour de la moisson, ou comme au jour du partage du butin. La raison de cette joie est que "un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternelle est sa puissance".

2. ET LE VERBE S'EST FAIT CHAIR.

Ce verset du quatrième Évangile établit un pont entre l'éternité et le temps, Dieu et l'histoire des hommes. Le Verbe fait chair est la lumière qui illumine tout homme venu dans ce monde. Cette lumière ineffable est celle qui nous a créés selon saint Augustin. Au commencement, c'est-à- dire avant le temps chronologique, le Verbe était Dieu. Ce Verbe n'est pas seulement la lumière, il est aussi le sens au point qu'on peut dire: "au commencement était le sens". Sans le sens, il n'y a pas de destination. Ainsi, Jésus dit à Thomas:" Moi je suis la vérité, la voie et la vie".

La vie sans la vérité est aussi sans sens et par conséquent sans finalité. Le Verbe se fait chair pour illuminer notre route et nous accompagner vers le Père. Ce Verbe décrit d'une manière métaphysique chez saint Jean, vient dans l'humilité. Dieu se fait enfant et l'enfant dans la vision de Fedor Dostoevskij est déjà la présence du ciel parmi nous (cfr. L'Idiot). Jésus ne vient pas avec une puissance qui écrase les ennemis. Il ne vient pas pour imposer par la force la paix comme le font les hommes qui suivent la logique romaine selon laquelle "Si vis pacem para bellum".

Isaïe dit: "un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternelle est sa puissance"(Is9,5). La même parole est prononcée du haut du ciel par les anges qui répètent: "Il est né pour vous un Sauveur. Vous trouverez un enfant couvert de langes dans une mangeoires" ( Lc2,11-12). Noël est la paix de Dieu au milieu de nous. Cette paix ne nous est pas imposée. À nous de l'accueillir en vue de la transmettre.

3. NOËL ET L'OPTION FONDAMENTALE.

Comment l'événement de Noël transforme-t-elle notre existence négativement ou positivement? La venue du Seigneur ne tolère pas la neutralité ou l'indifférence.

L'évangéliste saint Jean écrit: "À tous ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu". Être enfant de Dieu, signifie refléter sa lumière pour collaborer avec lui dans l'oeuvre de la libération de l'homme de ses ténèbres intérieures, pour devenir des fils de lumière.

En revenant sur la question du pourquoi Dieu s'est fait homme, tous les Évangiles sont une réponse à cette grande question. Jésus dit à Nicodème: "Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle".

Comment vivre notre Noël aujourd'hui? Notre célébration de ce si grand mystère ne doit pas soigner seulement l'extériorité. Noël doit être vécue dans la foi profonde qui transforme mon coeur en une crèche vivante. Jésus est né pour moi, pour toi, pour l'humanité entière. Il est né aussi pour le boeuf et l'âne. La paix de Dieu qui vient dans l'humilité et la pauvreté nous innonde de joie. Tout l'univers visible et invisible chante Noël dans un admirable langage. Imitons donc Marie, Joseph, les pasteurs et les rois mages qui accueillent le Verbe fait chair dans l'adoration, la louange et le témoignage.

Offron les présents précieux de nos coeurs au Roi des rois. Imitons la simplicité et l'obéissance des pasteurs. Ne soyons pas arrogants, comme Érode qui fait des plans de guerre contre l'enfant à peine né. Veillons, courrons, chantons, allons à l'école de l'humilité qu'est la Grotte, pour y apprendre la paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté.

4. PRIÈRE: RENDS NOS COEURS DES CRÈCHES VIVANTES.

Seigneur, devant la mangeoire où ton fils dort, sans encore la voix tout en étant le Verbe éternel, nous contemplons tes merveilles et nos paroles ne peuvent pas exprimer ce grand mystère. Tout chante Gloria! tout glorifie ton nom dans un admirable langage.

Noël est la paix, Noël est harmonie. L'enfant Jésus unit l'homme et Dieu, l'homme et le monde, l'homme et la femme, l'homme et son semblable.

Seigneur Jésus, rends nos coeurs des crèches vivantes, libérés de tout orgueil, de tout virus de haine.

Entrons, inclinons-nous devant l'enfant Jésus. En lui nous nous mouvons et nous existons. Entrons dans l'émerveillement devant la crèche pour retrouver notre identité: "Qu'est-ce que l'homme Seigneur pour que tu penses à lui"?

C'est compréhensible que l'homme devienne une fourmie, un grain de sable, que Dieu devienne homme.

Noël est la merveille de Dieu devant nos yeux.

Contemple Jésus dans la crèche. Il est ton Dieu et ton Sauveur.

Seigneur, tu as un faible pour l'homme. Ton amour est follie pour nous. Bénis sois-tu Seigneur.

Rends nos coeurs des crèches vivantes. Amen.





Heureuse fête de Noël.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.