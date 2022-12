Approvato emendamento controllo fauna

Sta facendo discutere l’emendamento alla legge di bilancio, approvato ieri dalla Commissione Bilancio della Camera, che consentirebbe alle regioni di attuare i piani di controllo sulla fauna problematica anche nelle zone interdette alla caccia. Le opposizioni e alcune sigle animaliste, lo hanno ribattezzato emendamento Far West, accusando i firmatari di voler consentire la caccia in città, a tutte le specie e per tutto l’anno. Ovviamente non è così.+

Cosa prevede l’emendamento

In sostanza, l’emendamento consentirà alle regioni di provvedere al “controllo delle specie di fauna selvatica” anche in zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei periodi di divieto e nei giorni di silenzio venatorio, col fine di tutelare, tra le altre cose, la pubblica incolumità, la sicurezza stradale, la biodiversità, il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agro-forestali.

Le Regioni, sentito ISPRA, potranno attivare dei “piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura”, attività che – precisa l’emendamento – “non costituiscono attività venatoria”.

I piani saranno coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale e saranno “attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti” assieme a guardie venatorie, agenti dei corpi di polizia locale.

L’emendamento prevede, infine, che entro quattro mesi dell’entrata in vigore della legge verrà adottato un Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale, che costituirà lo “strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell’attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura”.

Rispetto alle normative attuali, l’emendamento ufficializzerebbe il coinvolgimento dei cacciatori nelle operazioni di controllo consentendo anche di attuarle efficacemente nelle aree interdette all’attività venatoria.