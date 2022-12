Projet Formation lancia un nuovo modello di Istruzione professionale

Da sn: l'ass. Luigi Betschy, l'Au Pier Maria Minuzzo, l'Ad Autoporto Andrea Vicquery

“La paura, il disorientamento, la fragilità che si traducono anche in abbandono scolastico sono alcuni degli effetti negativi della pandemia che hanno colpito i nostri giovani e che ci obbligano ad una riflessione". La convinzione è di Pier Maria Minuzzo, Amministratore Unico di Progetto Formazione, ente di formazione regionale, dettatata dalla constatazione, maturata anche fuori Valle, "che, così come le aziende stanno ripensando agli ambienti e ai tempi del lavoro, anche la scuola debba reagire per rispondere a questo nuovo scenario e diventare accogliente e di supporto per gli studenti", rimarca l'Au.

Dalle riflessioni che vogliono rimettere i ragazzi al centro, è nata l’idea della creazione di un Campus, finanziato come i corsi dal Fondo Sociale Europeo. "Ossia - spiega Pier Maria Minuzzo - di un luogo dove proporre un’offerta educativa integrata, più moderna e a 360 gradi, in cui allo studio e all’apprendimento si uniranno momenti di lavoro, espressione, scoperta e divertimento. Vogliamo che i nostri allievi abbiano la possibilità di crescere prima di tutto come persone e poi come futuri professionisti”.

E il progetto nato dalla sintonia tra l'Au e l’assessore allo sviluppo economico formazione e lavoro, Luigi Bertschy è nato in accordo con l’amministrazione regionale e con la disponibilità della società Autoporto ha trovato realizzazione presso la Torre delle telecomunicazioni.

“Sostenere tutti i giovani nel momento più delicato della loro vita, cioè la fase della formazione, è fondamentale per dare loro speranza e fiducia nel futuro. L’iniziativa di Projet Formation è importante proprio per l’attenzione che essa pone su tutti gli aspetti della crescita formativa dei ragazzi che frequentano i percorsi IeFP. Sono giovani che hanno scelto di impegnarsi per imparare una professione e acquisire le competenze per entrare, nei prossimi anni, in un mondo del lavoro in rapida e continua evoluzione e, proprio per questo, meritano attenzione e rispetto” ha evidenziato nel corso del suo intervento l’assessore allo sviluppo economico formazione e lavoro Luigi Bertschy.

In particolare, il progetto ha portato alla costituzione presso la Torre delle telecomunicazioni di Brissogne di un polo unico degli IeFp, che accoglie i 95 ragazzi iscritti ai percorsi di operatore del benessere (estetista e parrucchiere) e di tecnico informatico. A questi si aggiungono più di 1000 alunni transitati attraverso i percorsi citati nei 25 anni di attività, con risultati a dir poco stupefacenti: il 98% ha conseguito una qualifica, il 90% ha trovato un impiego e, di questi, il 65% ha aperto un’attività propria”.

“Forti di questi dati e di questa esperienza – ha aggiunto Pier Maria Minuzzo – abbiamo deciso di rinforzare il modello educativo, per rispondere ai nuovi scenari del post lockdown ed offrire le stesse opportunità di successo anche ai nostri futuri studenti, che altro non sono che il nostro avvenire”.

In sostanza, nel Campus, oltre alla didattica e ai laboratori, verranno organizzati spazi di apprendimento, lavoro, espressione, scoperta e divertimento, oltre a gite e visite in Italia e nella vicina Francia, per visitare aziende e conoscere e incontrare i professionisti dei vari settori. L’obiettivo è quello di creare occasioni per favorire la crescita dei giovani studenti, aiutarli a rinforzarsi, a stare con gli altri, ad avere interessi che completino la loro identità.

E come per ogni campus che si rispetti, non poteva mancare la mascotte, una lince, che li accompagnerà nelle loro avventure artistiche, ricreative e sportive, rese possibili grazie alla collaborazione con la società Autoporto.

“Siamo contenti – spiega l’amministratore unico di Autoporto Andrea Vicquéry – di far parte di questo progetto e di poter trasformare la Torre in un polo di cultura, formazione e lavoro, con spazi ludico-ricreativi, come il campo multisport che verrà realizzato prima dell’estate. Questa nuova prospettiva urbanistica e architettonica, con la prosecuzione nell’anno venturo degli interventi di sistemazione delle aree esterne, potrà inoltre costituire un sistema moderno, attento al risparmio energetico e all’ambiente. Avrà infine come obiettivo quello di offrire condizioni migliorative per l’occupazione, ponendo il servizio pubblico a disposizione delle attività dei privati”.

