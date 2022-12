Atti concreti del Consiglio Valle a sostegno del Popolo Valdostano

«Un anno pieno di sfide che il Consiglio Valle ha cercato di raccogliere, producendo atti concreti e leggi puntuali, con la consapevolezza delle responsabilità che abbiamo nei confronti della comunità valdostana. Sapendo che siamo tutti personalmente garanti di un bene prezioso che si chiama democrazia.» E' la considerazione di carattere generale che il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bettin, ha fatto tracciando il bilancio dell'attività svolta nel corso del2022

L'attività in sintesi

Nel 2022, secondo anno della XVI Legislatura, il Consiglio Valle si è riunito 22 volte, per un totale di 78 sedute ordinarie, 1 seduta straordinaria e 988 oggetti trattati.

Sono stati approvati 35 atti normativi, di cui 33 leggi e 2 regolamenti. 29 sono di iniziativa della Giunta regionale (27 disegni di legge e 2 proposte di regolamento), 5 di iniziativa dei Consiglieri, 1 risultante dal coordinamento tra un disegno e una proposta di legge.

In un anno fortemente colpito dall'emergenza climatica e dalla crisi idrica, il Consiglio ha dedicato attenzione all'ambiente e al territorio Sono stati approvati l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022-2026, che guarda alla progressiva implementazione dell'economia circolare; la disciplina che riorganizza il servizio idrico integrato della Regione, armonizzando in un testo unico la normativa regionale di settore per una gestione razionale della risorsa idrica; la riforma della legge sulle consorterie, a riconoscimento del valore storico-culturale e ambientale che queste proprietà collettive rivestono per la Valle d'Aosta.

Importanti poi gli atti normativi a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'abbattimento dei costi derivanti dal caro energia così come gli interventi per l'imprenditoria femminile, giovanile e dei disoccupati di lunga durata nei settori dell'industria e dell'artigianato, il rifinanziamento delle misure per i prodotti agroalimentari regionali di qualità, i contributi per rifugi e bivacchi, il sostegno alle piccole stazioni sciistiche di interesse locale.

20 le deliberazioni adottate dal Consiglio, tra cui il bilancio dell'Assemblea, il documento di economia e finanza regionale (DEFR), il Programma statistico regionale, i Programmi del Fondo sociale europeo (FSE+ 2021-2027) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR 2021-2027).

Sono stati trattati 723 atti ispettivi, di cui 41 question time, 271 interrogazioni e 411 interpellanze.

Sono stati 148 gli atti di indirizzo discussi, di cui 54 mozioni, 17 risoluzioni e 77 ordini del giorno. Ne sono stati approvati 66 dall'Aula consiliare.

L'Ufficio di Presidenza si è riunito 31 volte approvando 114 deliberazioni

Le cinque Commissioni consiliari si sono riunite 133 volte; 478 i soggetti sentiti in audizione.

Nel 2022, è stato istituito l'Osservatorio regionale sulla legalità e criminalità organizzata e di tipo mafioso. L'Osservatorio è una sede stabile di confronto sulla criminalità organizzata, di promozione della cultura della legalità e di definizione di politiche di indirizzo. Quattro gli incontri formativi proposti per approfondire la lotta al riciclaggio in Italia e in Europa e per rafforzare il ruolo degli enti locali come argine ai fenomeni corruttivi e di infiltrazioni mafiose.

Nel 2022, il Consiglio Valle ha organizzato, sostenuto e patrocinato 84 eventi, che hanno coinvolto tutto il territorio regionale. Tra questi, "Note dal Cammino Balteo" per valorizzare l'itinerario escursionistico della media e bassa Valle con musica e visite guidate a castelli e chiese; il Premio per il Volontariato per riconoscere la cultura della solidarietà; l'adesione alla Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne; la ricerca per un ruolo riconosciuto e attivo delle autonomie regionali speciali nell'ordinamento dell'Unione europea (ruolo delle autonomie speciali nell'UE); l'educazione alla democrazia e al dibattito consiliare tra i giovani con il Conseil des Jeunes Valdôtains e la partecipazione alle simulazioni parlamentari dei Parlamenti dei Giovani di Wallonie-Bruxelles, Québec, Marocco e dell'Assemblea parlamentare della francofonia.