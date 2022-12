Donati a Missione Sorriso VdA Clown Dottori 850 euro

"La giornata è stata una contaminazione di colori, spensieratezza e gioia. Eravamo circondati da tanti Babbo Natale. Bimbi, adulti e atleti, tutti in pista felici di partecipare con il berretto rosso e bianco, simbolo del Natale", commenta Stefania Perego Presidente di Missione Sorriso Clown Dottori.

L’organizzazione di questa iniziativa è un bell’esempio di come il lavoro di rete tra vari attori: amministrazione comunale, associazionismo, popolazione possa essere promotore di forti azioni di solidarietà sul territorio della nostra Regione.

Scrive ancora Stefania Perego: "Vi siamo profondamente grati per avere individuato nella nostra Organizzazione i beneficiari dell’evento, i fondi ricevuti vengono investiti nelle formazioni costanti dei volontari attivi, e nelle formazioni per nuovi aspiranti clown dottori, come quella appena iniziata a dicembre di questo anno. Cogliamo l’occasione per augurarvi Serene Feste da tutti noi Nasi Rossi".