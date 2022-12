CALENDARIO DELLE SEDUTE VACCINALI ANTICOVID - Gennaio 2023

L’Azienda USL comunica le date di vaccinazione ANTICOVID per il mese di GENNAIO

2023

 Pollein - Grand Place:

Tutti i martedì (3-10-17-24) eccetto il 31 gennaio, ore 14:00 - 20:00



 Chatillon loc. Perolle

Sabato 14 gennaio ore 08:00 – 14:00



 Donnas poliambulatorio

Sabato 21 gennaio ore 08:00 – 14:00

(si sottolinea che da gennaio le sedute a Donnas saranno di sabato e non più di domenica)



La prenotazione della IV dose è possibile per tutti i soggetti di età superiore ai 12 anni sul portale di Poste Italiane; per ragioni organizzative il libero accesso è da riservarsi alle ultime 3 ore della seduta (dopo le 11 la mattina, dopo le 17 il pomeriggio).