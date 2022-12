Progetto Formazione festeggia il Natale e i 25 anni di attività con inaugurazione PF_Campus

In programma a partire dalle ore 14, l’appuntamento costituirà anche l’occasione per presentare il progetto Pf_Campus, un’iniziativa voluta di concerto con l’amministrazione regionale per offrire ai ragazzi occasioni di crescita personale e di gruppo al di fuori delle ore di didattica, attraverso esperienze culturali, sportive e artistiche.

Nei suoi 25 anni di attività Progetto formazione ha contribuito a costruire storie di successo per gli oltre 1200 ragazzi che hanno frequentato i corsi e ottenuto una qualifica professionale (97%) che è stata utile a garantire al 90% di essi un’occupazione.

Attualmente, la Torre delle telecomunicazioni ospita 95 alunni nei corsi IeFp (Istruzione e Formazione Professionale) di Progetto Formazione: dal primo al quarto anno per il settore Benessere (Acconciatore ed Estetista) oltre alla nuova prima annualità del percorso per Tecnico Informatico.

Alla festa del 23 dicembre, oltre agli studenti, ai docenti e ai collaboratori di PF, interverrà anche l’Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy.