Multe a chi non accetta pagamenti con POS

Retromarcia del Governo che cancella dalla manovra economica la norma che eliminava le multe per gli esercenti che rifiutavano di utilizzare il Pos sotto i 60 euro. Lo prevede un emendamento del governo, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. Resta in vigore, invece, il comma dell'articolo relativo all'aumento della soglia del contante da mille a cinquemila euro.

La Commissione Bilancio della Camera ha approvato il mandato ai relatori della maggioranza - Roberto Pella, Dario Trancassini e Silvana Comaroli - sulla manovra economica emendata. L'ok è arrivato al settimo giorno di convocazione della Commissione per le votazioni. Il testo della legge domani mattina alle 8 approderà nell'aula di Montecitorio, per venerdì 23 dicembre invece e' atteso il voto di fiducia.

Il Pos è diventato un problema. Chi lo avrebbe mai detto! Parliamo del dispositivo che permette di accettare pagamenti elettronici reso obbligatorio dal governo Monti nel 2012. Da allora la lamentela degli esercenti è sempre la stessa: commissioni troppo care! Ed era vero, soprattutto per i piccoli commercianti, ma negli ultimi 5 anni sono entrati nel mercato tanti nuovi operatori e i costi si sono più che dimezzati. Inoltre l’obbligatorietà non impone agli esercenti di accettare tutte le carte in circolazione, basta anche solo il bancomat, che ha le commissioni più basse, più una carta di credito. Allora vediamo i costi imposti dalla filiera di pagamento e quanto incidono sull’incasso di un piccolo esercente.

la media per i pagamenti con carta di debito o bancomat è dello 0,7%. Fino alla fine del 2023 PagoBancomat ha azzerato tutte le commissioni sotto i 5 euro. Vuol dire che la colazione al bar pagata con bancomat non ha nessun costo per il barista. Invece le commissioni delle carte di credito viaggiano mediamente sull’1,2%. Significa che su un conto di 20 euro in pizzeria il margine per l’esercente viene eroso di 24 centesimi. A tutto questo bisogna poi aggiungere il canone per l’uso del Pos, in media 14 euro al mese.