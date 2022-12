I ragazzi della troupe Le Digourdì proseguono il percorso artistico al di fuori degli schemi teatrali

Dopo l’uscita il 18 novembre scorso della prima video-clip “Paolle Sarvadze”, da domani mercoledì 21 dicembre prossimo sarà disponibile “Paolle Sarvadze 2”, sempre in dialetto franco-provenzale valdostano (patois) con sottotitoli in italiano, sulle piattaforme digitali YouTube e FB (Paolle Sarvadze#2 Le Digourdì).

«A differenza del primo video “Paolle Sarvadze”, ideato per tradurre in patois il concetto di “freestyle” della musica rap che conteneva più rime – dice Fabien Lucianaz presidente de Le Digourdì, autore e interprete del testo -, “Paolle Sarvadze 2” è più, a tutti gli effetti, una canzone rap, con ritornelli. Ritornelli che si avvalgono anche della voce della giovanissima Charlotte Linty, recente new-entry tra gli attori della nostra compagnia teatrale e che contengono la frase-chiave “Dzenta friye” (Bella frate).

Il mood del video lo abbiamo immaginato come un racconto “Valdo-street”, per via delle varie location scelte e il testo richiama fatti accaduti o immaginari trattati ovviamente in modo ironico e divertente. Il progetto, configurato come “concept”, proseguirà con altre due video-clip. La prossima, in uscita ad inizio febbraio 2023, è già in produzione”.

Il progetto “Paolle Sarvadze” ha ricevuto il contributo del Celva e il logo che lo identifica in toto è stato realizzato dallo studio 247Grafica di Mathieu Proment. Come per la prima video-clip anche “Paolle Sarvadze 2” è stata filmata dal videomaker Fabio Réan, registrata, mixata e masterizzata da Simone “Momo” Riva (TdE Studio Productionz) e corretta nella parte ortografica del patois dal Guichet Linguistique “Lo Gnalèi”.