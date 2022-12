In Valle cambia Questore

Dal 9 gennaio in nuovo Questore di Aosra sarà Carlo Musti, attuale dirigente del compartimento di polizia ferroviaria di Verona, Trento e Bolzano. Per lui si tratta del primo incarico da questore.



Originario di Vieste, in provincia di Foggia, Morelli era arrivato ad Aosta nell'ottobre del 2019, dopo aver lavorato per 26 anni alla Questura di Milano, dirigendo diversi commissariati e uffici, e dopo un'esperienza di sei mesi all'ufficio ispettivo del ministero dell'Interno.