Almanach de mercedi 21 decembre saint Pierre Canisius

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 21 dicembre

Ospedale Parini - ore 15.00

Visita ai malati

Giovedì 22 dicembre

Ospedale Parini - ore 15.00

Visita ai malati

Venerdì 23 dicembre

Reparto di Psichiatria - ore 15.00

S. Messa in preparazione al Natale e visita ai malati

Sabato 24 dicembre

Cattedrale - ore 22.00

Natale del Signore - S. Messa della Notte

Domenica 25 dicembre

Cattedrale - ore 10.30

Natale del Signore - S. Messa del Giorno

Ospedale Parini - ore 16.00

Natale del Signore - S. Messa del Giorno

Chiesa collegiata di Sant'Orso - ore 17.30

Vespri di Natale

Lunedì 26 dicembre

Priorato di Saint-Pierre

S. Messa e incontro con i Sacerdoti del Priorato

Martedì 27 dicembre

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 30 dicembre

Vescovado - mattino

Udienze

Cattedrale - ore 20.30

Veglia di preghiera per la Famiglia

Sabato 31 dicembre

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa di Ringraziamento e Te Deum

con le Parrocchie del Centro storico

LE MESSAGER RICORDA saint Pierre Canisius

La Chiesa ricorda San Pietro Canisio Sacerdote e dottore della Chiesa

Pietro Kanijs (Canisio, nella forma latinizzata) nasce a Nimega, in Olanda, nel 1521. È figlio del borgomastro della città, ha perciò la possibilità di studiare diritto canonico a Lovanio e diritto civile a Colonia. In questa città ama trascorrere il tempo libero nel monastero dei certosini e la lettura del breve opuscolo degli Esercizi spirituali che Sant'Ignazio ha scritto da poco determina la svolta decisiva della sua vita: compiuta la pia pratica a Magonza sotto la direzione di padre Faber, entra nella Compagnia di Gesù ed è l'ottavo gesuita a emettere i voti solenni. A lui si deve la pubblicazione delle opere di San Cirillo di Alessandria, di San Leone Magno, di San Girolamo e di Osio di Cordova. Prende parte attiva al concilio di Trento, come teologo del cardinale Truchsess e consigliere del papa. Sant'Ignazio lo chiama in Italia, mandandolo dapprima in Sicilia, poi a Bologna, per rimandarlo quindi in Germania, dove resta per trent'anni, in qualità di superiore provinciale. Pio V gli offrì il cardinalato, ma Pietro Canisio pregò il papa di lasciarlo al suo umile servizio della comunità. Morì a Friburgo, in Svizzera, il 21 dicembre 1597.

Il sole sorge alle ore 8,05 e tramonta alle ore 16,36.

“Solidarietà è pensare e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti sull'appropriazione dei beni da parte di alcuni. È anche lottare contro le cause strutturali della povertà, la disuguaglianza, la mancanza di lavoro, la terra e la casa, la negazione dei diritti sociali e lavorati. (Papa Francesco)