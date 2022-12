La stagione turistica invernale parte sotto la buona stella

Sono stati diffusi oggi i dati frutto di un’indagine curata per conto di Federalberghi nazionale dall’Istituto ACS Marketing Solutions nel periodo compreso tra il 7 e il 12 dicembre intervistando con il sistema C.A.T.I. (interviste telefoniche) un campione di 3014 persone, rappresentativo dei circa 50 milioni di connazionali maggiorenni.

“La stagione invernale è certamente partita sotto i migliori auspici. Il Ponte dell'Immacolata ha registrato in tutti i comprensori sciistici valdostani una buona occupazione sia in termini di arrivi che di pernottamenti. Grazie anche alle condizioni climatiche favorevoli e al buon innevamento, dal 12 dicembre sino ad oggi (solitamente periodo dal punto di vista turistico più tranquillo) siamo riusciti a mantenere un buon flusso di sciatori quantomeno nei weekend”. E' il commento di Luigi Fosson Presidente dell'Associazione Albergatori Valdostani (Adva).

Più in generale la ricerca prevede che saranno oltre 17 milioni di italiani in viaggio per le festività di fine 2022 per un giro d’affari superiore ai 13 miliardi di euro. I dati Federalberghi evidenziano che per il periodo di Capodanno la destinazione preferita sarà la montagna (30,4% del campione), mentre la durata media del soggiorno sarà di 3,6 notti. La spesa media pro capite (comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) sarà di 553 euro per un giro d’affari complessivo pari a quasi 3 miliardi di euro contro i 2 miliardi e 90 milioni dello scorso anno.

Le proiezioni nazionali riportano la spesa complessiva ai livelli del 2019 con ricadute positive non solo per il settore turistico ricettivo, ma per tutte le componenti della filiera turistica, producendo un importante sostegno alla tenuta del PIL.

Ritornando al piccolo mondo valdostano Luigi Fosson assicura che le proiezioni sono assolutamente confortanti anche per quanto riguarda il periodo di Capodanno le proiezioni sono assolutamente positive.

“Abbiamo avviato una breve indagine che ha coinvolto i delegati del nostro Comitato direttivo – continua Fosson – ed è emerso chiaramente che le prenotazioni stanno andando molto bene, tanto da avvicinarci in alcune località al tutto esaurito per i giorni a cavallo di Capodanno". Ma Fosson ammonisce: "purtroppo queste indicazioni confortanti non ci fanno dimenticare le problematiche che dovremo affrontare nei prossimi mesi (una su tutte il caro bollette), ma possiamo certamente dire che globalmente siamo soddisfatti di questo avvio di stagione che ci fornisce la giusta carica e le giuste motivazioni per guardare al futuro con maggiore fiducia”.