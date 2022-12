I Sindaci valdostani d'accordo con la Giunta regionale su ripartizione avanzo amministrazione

L’Assemblea è stata chiamata ad esaminare la proposta di complemento regionale per lo sviluppo rurale del piano strategico della PAC 2023/2027, illustrata dall’Assessore regionale all’Agricoltura e risorse naturali Davide Sapinet. Si tratta del documento che indirizza lo sviluppo del settore rurale in Valle d’Aosta per il prossimo quinquennio, in merito al quale il parere espresso è stato positivo con alcune osservazioni.

L’Assemblea ha infatti evidenziato la necessità di prestare attenzione alle aree più marginali nella fase di gestione degli interventi, mirando ad evitarne l’abbandono e agevolarne lo sviluppo, e, più in generale, l’esigenza di garantire sicurezza e pulizia del territorio favorendo il recupero dei terreni incolti a fini agricoli, in particolare nelle aree di interfaccia urbano-foresta.

L’Assemblea ha poi espresso parere positivo sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale avente ad oggetto “Determinazioni in merito alla ripartizione dell’eventuale avanzo per l’anno 2022 delle risorse per il finanziamento delle strutture per anziani non autosufficienti gestite dagli Enti Locali”, che ridetermina il costo unitario ottimale per la struttura socio-assistenziale per anziani protetta plus di Hône, gestita dall’Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose.

Successivamente, è stato espresso parere positivo in merito alla deliberazione concernente l’approvazione del rinnovo dell’Accordo di programma per l’adozione del Piano di Zona della Valle d’Aosta 2019-2021 e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, che fa seguito al parere positivo sul rinnovo dell’Accordo già espresso dall’Assemblea lo scorso novembre.

In chiusura, l’Assemblea ha espresso parere positivo in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto “ulteriore autorizzazione temporanea agli enti gestori dei servizi socio-assistenziali residenziali e domiciliari a reclutare il personale OSS necessario per garantire i servizi socio-assistenziali in deroga a quanto previsto dalla dgr n. 265/2013”, che consente temporaneamente, fino al 31 marzo 2023, di reclutare il personale a tempo determinato necessario, ricorrendo alle tipologie di rapporto di lavoro normativamente previste.

In occasione della seduta odierna, ultima Assemblea dell’anno 2022, è stata distribuita a tutti i Sindaci e amministratori presenti in rappresentanza degli Enti locali valdostani la pubblicazione “Gli Enti Locali della Valle d’Aosta”, che il CELVA ha voluto realizzare per presentare il quadro dell’attuale situazione amministrativa e politica degli Enti Locali valdostani e, al tempo stesso, per raccontare attraverso dati, nomi e informazioni, oltre cinquant’anni della vita amministrativa delle comunità valdostane.