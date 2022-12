C.V.A. S.p.A. a s.u. ricerca personale da assumere

C.V.A. S.p.A. a s.u. ha indetto una selezione finalizzata all’individuazione di una risorsa in possesso di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in Economia Aziendale o in Ingegneria Gestionale o le corrispondenti lauree equipollenti/equivalenti, categoria professionale impiegato, da inserire all’interno della Direzione Generale/Ufficio Segreteria di Direzione di C.V.A. S.p.A. a s.u, con contratto a tempo indeterminato, tempo pieno, con sede di lavoro situata nel Comune di Châtillon.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 18.00 di lunedì 2 gennaio 2023.

E’ possibile reperire tutte le informazioni necessarie sul sito di C.V.A. S.p.A. a s.u. al seguente indirizzo: https://www.cvaspa.it/lavora-con-noi