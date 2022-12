GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il Governo regionale ha approvato la componente tariffaria per finanziare il pagamento del bonus sociale idrico nell’ambito del servizio idrico integrato, che si applica ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione, in conformità con gli importi previsti dal metodo tariffario idrico nazionale.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono state approvate le direttive all’Azienda USL della Valle d’Aosta per l’erogazione di contributi per l’acquisto di parrucche agli assistiti affetti da alopecia secondaria a trattamento farmacologico e/o radiante.

È stato approvato l’avviso pubblico per il finanziamento di iniziative formative promosse dagli organismi di formazione accreditati per l’acquisizione della qualifica professionale di operatore socio-sanitario-OSS. A tal fine sono stati impegnati 280 mila euro.

È stato approvato, inoltre, il protocollo d’intesa per la ripartizione dell’indennità sanitaria una tantum per i lavoratori della Casa di riposo-Maison de repos J.B. Festaz di Aosta.

È stato approvato, infine, il bando pubblico di concorso per la partecipazione al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (art. 11, l. 431/1998 e art. 12 della l.r. 3/2013) per l’anno 2022.