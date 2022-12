A Charvensod “Aspettando Traditèn”

Traditèn, la veillà di Charvensod che, come da tradizione, si tiene la sera del 29 dicembre, tornerà al suo “massimo splendore” nel 2023. In attesa di ricominciare a riunirsi nel borgo del Capoluogo alla scoperta delle tradizioni e all’insegna della convivialità, questi stessi elementi verranno proposti in “Aspettando Traditèn”.

Una veillà nella Chiesa parrocchiale di Charvensod, a partire dalle 20.30, che offrirà una serata di musica con Silvana Bruno, le letture di Manuela Lucianaz e tante altre sorprese.

Al termine della serata ci sarà un momento conviviale con degustazioni, per salutarsi tutti insieme e darsi appuntamento all’anno nuovo.