Nuovo bando per l’accesso alle abitazioni in locazione

La domanda di assegnazione del contributo potrà essere presentata esclusivamente on-line, accedendo alla piattaforma dedicata, presente sul sito www.regione.vda.it, tramite il sistema di autenticazione SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure tramite Carta di Identità Elettronica (CIE), dalle ore 14:00 di martedì 27 dicembre 2022 fino alle ore 23:59:59 di martedì 28 febbraio 2023.

La richiesta potrà essere presentata esclusivamente dal titolare del contratto o dei contratti di locazione cui si riferisce la domanda o da un suo delegato dotato di uno dei sistemi di autenticazione sopra richiamati. Nel caso di delega, comunque, l’intestatario della domanda dovrà necessariamente coincidere con l’intestatario del contratto di locazione.

Il contributo verrà concesso, per ordine cronologico di ricevimento delle domande e nei limiti degli stanziamenti di bilancio e i beneficiari saranno inseriti in due fasce di reddito rientranti entro i valori ISEE, valido per l’annualità 2022, di seguito indicati: Fascia A fino a 7.500 euro e Fascia B fino a 12.500 euro.

Si ricorda, pertanto, a coloro che non ne siano già dotati, di provvedere a richiedere l’ISEE entro e non oltre il 31 dicembre 2022, eventualmente rivolgendosi ai Centri di assistenza fiscale territoriali.

I requisiti soggettivi richiesti per l’accesso al contributo e le modalità di determinazione degli stessi sono contenuti nel Bando di concorso e sulla documentazione reperibile sul sito internet della Regione al seguente indirizzo: https://www.<wbr></wbr>regione.vda.it/servsociali.

Per informazioni generali relative ai requisiti, la misura, i criteri e le modalità, anche procedimentali, per la concessione e l'erogazione dei contributi è possibile contattate l’ufficio Coordinamento e sostegno abitativo, sito in via Promis 2/A, ai numeri 0165 272251 e 0165 272613, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, oppure tramite lo sportello aperto tutti i martedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Per le modalità di presentazione on-line e inserimento delle domande è disponibile un servizio di contact center reperibile al numero verde 800.006.300, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00.

“Con la pubblicazione del bando abbiamo cercato di agevolare gli utenti mettendo loro a disposizione una piattaforma informatica così da poter presentare le domande online, specifica l’Assessore Roberto Alessandro Barmasse.”