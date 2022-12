Soccorsi due monaci tailandesi dal soccorso alpino valdostano

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano in corso a Gressoney in seguito alla richiesta di aiuto di due escursionisti con ciaspole. I due monaci tailandesi si trovano nella zona del colle Bettolina, a circa 2800-3000 mt di quota.

Riferiscono di essere in buone condizioni fisiche ma non in grado di proseguire per la stanchezza, il buio e le temperature molto basse. Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino Valdostano è partita alle ore 19.30, è stata portata quanto più vicino possibile da personale della Società Monterosa Ski con gatti delle nevi ed ha proseguito a piedi.

I due escursionisti sono stati raggiunti e vengono ora accompagnati a valle, dove, se necessario, saranno affidati alle cure del personale sanitario 118.