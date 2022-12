Nella Piana di Aosta otto postazioni di car sharing con il progetto Clip e-Trasporti

L’attività è finanziata dal Programma Interreg Francia-Italia Alcotra 2014/20 e rientra nel Progetto Clip e-Trasporti del Pitem Clip. La Regione autonoma Valle d’Aosta è partner del Progetto assieme alla Regione Liguria (capofila), alla Regione Piemonte e alla Città metropolitana Nice Côte d’Azur.

Gli stalli di sosta saranno localizzati:

ad Aosta - parcheggio Area Ferrando, in via Festaz angolo via Piave, nel piazzale Clavalité

a Charvensod - parcheggio Pont Suaz

a Gressan - parcheggio retrostante il Municipio

a Nus - parcheggio stazione ferroviaria

a Quart - parcheggio cimitero della località Villair

a Sarre - parcheggio del Municipio

Tutti i cittadini, residenti o turisti, potranno prenotare un’auto via web (collegandosi a www.carsharingcinque.it) o utilizzando l’App Cinque car sharing. All’atto della prenotazione occorrerà indicare data, ora e parcheggio di ritiro e ora di riconsegna.

Sono previste due tipologie di costi:

una quota di abbonamento annuo di 18,00 euro (per le aziende 75,00 euro, con una formula che consente di accedere al servizio fino a 5 persone diverse, poi incrementabile)

di 18,00 euro (per le aziende 75,00 euro, con una formula che consente di accedere al servizio fino a 5 persone diverse, poi incrementabile) ogni volta che si utilizza il servizio la somma di una quota per le ore utilizzate più una quota per i chilometri effettivamente percorsi (calcolate a seconda del modello, carburante già incluso).

Vi sono, inoltre, soluzioni per utilizzare l’auto per un’intera giornata, per i fine settimana o per più lunghi periodi di vacanza.

I vantaggi del car sharing sono:

riduzione dei costi legati al possesso di una o più auto familiari

eliminazione dei costi di carburante, assicurazione, bollo, manutenzione e parcheggio

un risparmio del 30% rispetto al costo di un’auto di proprietà (calcolato su una percorrenza di circa 5.000 km annui)

la sicurezza di disporre del veicolo e una maggior certezza nel rispetto dei tempi (grazie ai parcheggi riservati)

«Questa - spiega il Presidente della regione Erik Lavevaz, nella veste di Assessore a interim – non è l’unica attività inserita nel progetto Clip e-Trasporti. A gennaio, infatti, ad Aosta e in cinque Comuni della Plaine (Charvensod, Gressan, Nus, Quart e Sarre) saranno insediate una velostazione e poi rastrelliere, pensiline e bikebox per favorire l’utilizzo di biciclette ed ebike. L’obiettivo del Progetto è infatti sostenere la mobilità condivisa, sperimentando soluzioni che permettano anche di passare da un mezzo di trasporto a un altro, senza soluzione di continuità».

La gestione del servizio è stata affidata alla società a totale partecipazione pubblica 5T di Torino che, da oltre vent’anni, progetta, realizza e gestisce sistemi, servizi e soluzioni di mobilità sostenibile individuale e collettiva.