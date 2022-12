Carnevale Storico Ivrea: Nominati gli aiutanti di capoi per edizione 2023

In considerazione del fatto che nel corso degli ultimi anni in cui si è svolta la manifestazione gli Aiutanti di Campo sono stati chiamati ad un numero sempre maggiore di impegni, il Circolo Ufficiali Stato Maggiore, di intesa e collaborazione con il Comando di Stato Maggiore in carica nell’ultima campagna svolta, ha richiesto alla Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea di valutare la possibilità di nominare un quarto Aiutante di Campo. Una richiesta a sua volta inoltrata – e accolta in via sperimentale e limitata alla sola campagna 2023 - dal Sindaco Stefano Sertoli.

Ogni decisione per tutto quanto concerne personaggi, aspetti e momenti della Storica Manifestazione Eporediese non codificati nel Cerimoniale spetta infatti al primo cittadino - consultati gli Organizzatori, il Generale ed il Sostituto Gran Cancelliere - uniformandosi il più possibile allo spirito della normativa del Cerimoniale stesso.

Pertanto le braje bianche nell’edizione 2023 verranno indossate da Dario Vallino, alla sua quinta esperienza in questa veste, Alberto Tosin, Riccardo Paglia e Massimo Lova, tutti al terzo anno nel ruolo: un esperimento con l’obiettivo, al termine della manifestazione, di fare una seria valutazione dei risultati identificandone i pro e i contro.

Le braje bianche indicano il ruolo più prestigioso all’interno dello Stato Maggiore napoleonico. A loro il compito di tramandare la tradizione assistendo i personaggi principali non solo nei momenti più impegnativi e delicati della Manifestazione ma anche nei preparativi della Festa e nei appuntamenti dopo la chiusura ufficiale.

Dario Vallino, Aiutante di Campo del Generale addetto al Generale

Riccardo Paglia: aiutante di campo del Generale addetto alla Mugnaia

Alberto Tosin: aiutante di campo del Generale addetto allo Stato Maggiore

Massimo Lova: aiutante di campo del Generale