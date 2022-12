Aosta: Quartiere Cogne avrà nuovo volto, da gennaio via a cantieri

Il quartiere Cogne di Aosta cambia. Lo fa con un progetto complessivo da 44 milioni di euro che combina fondi statali del Programma innovativo nazionale sulla qualità dell'abitare con i fondi europei del Pnrr, risorse della Regione Valle d'Aosta tramite l'Arer e del Comune di Aosta. Venerdì l'Arer, l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale, ha sottoscritto con la Cassa depositi e prestiti l'accordo per la copertura del finanziamento per l'efficientamento energetico di un migliaio di alloggi di edilizia residenziale nel quartiere; a questo impegno, coperto in gran parte con il Superbonus 110%, si aggiungeranno una serie di interventi urbanistici sul quartiere che riguardano la viabilità, i parcheggi, il verde pubblico e gli spazi di ritrovo e condivisione, oltre a una campagna di comunicazione con un'immagine coordinata del rione. La parte urbanistica dei cantieri inizierà a fine 2023.



In un quartiere dove abitano 1.900 persone, saranno realizzati 25.000 metri quadrati di cappotto esterno, 5.300 metri quadrati di nuovi serramenti, che porteranno a 565.000 euro di risparmio l'anno. "È un progetto di riqualificazione che non ha precedenti, un intervento organico su un quartiere della città" dice il presidente della Regione, Erik Lavevaz, presentando il lancio del progetto questo pomeriggio al Palazzo regionale. Per Lavevaz, "al di là dei numeri e degli aspetti di novità, sarà una riqualificazione che una volta terminata darà nuove possibilità di sviluppo a tutta la città". Il quartiere Cogne "è una zona che con la nuova Università, che è lì vicino, nell'insieme ridarà nuova vita a una parte della città che ne aveva bisogno".

Per il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, "lo spazio del quartiere Cogne è uno spazio importante non solo per i residenti, ma per chiunque voglia vedere la città nelle sue stratificazioni storiche". Il rione operaio è nato negli anni '20 del Novecento per ospitare operai, impiegati e dirigenti dell'azienda siderurgica. "È collegato all'insediamento industriale più importante della regione- aggiunge Nuti- e ha un potenziale anche di bellezza estetica che è da recuperare. Alcuni interventi nel tempo lo hanno inquinato". Il nuovo intervento vuole diventare "un esempio di vivibilità residenziale che si può costruire dentro un pezzo di storia".



Per Ivo Surroz, presidente dell'Arer, "il quartiere Cogne rappresenta il 50% del nostro patrimonio in città. Quando il cda si è insediato, eravamo a ridosso della scadenza della presentazione del progetto qualità dell'abitare. Lo abbiamo sostenuto con convinzione. Abbiamo alloggi che hanno più di 100 anni. L'obiettivo è di riqualificare, oltre agli alloggi, anche il quartiere, con opere infrastrutturali". L'assessore regionale alle Politiche sociali, Roberto Barmasse, ricorda: "Questo è uno degli interventi più importanti mai fatti, che testimonia l'interesse per il tema della Regione e del Comune di Aosta".