Erik Lavevaz ha incontrato oggi a Palazzo regionale il Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo

Il confronto si è incentrato sulla complessità degli interventi del Piano e del reperimento di personale qualificato per mettere a terra le diverse progettualità sui territori.

“Ringrazio il Ministro Zangrillo - riferisce il Presidente Lavevaz – per aver voluto questo incontro informale che ha confermato un clima di cortesia e disponibilità da parte del nuovo Governo. I temi della riforma della pubblica amministrazione sono in primo piano, sia a livello centrale sia sul piano regionale: per questo è stato interessante condividere le prospettive comuni, in un quadro che si evolve rapidamente e che ha bisogno di momenti di razionalizzazione come quello che abbiamo avviato anche in Valle d’Aosta”.