Almanach de lundi 19 decembre sainte Fauste saint Urbain

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 20 dicembre

Ospedale Beauregard - ore 9.30

Visita ai malati

Mercoledì 21 dicembre

Ospedale Parini - ore 15.00

Visita ai malati

Giovedì 22 dicembre

Ospedale Parini - ore 15.00

Visita ai malati

Venerdì 23 dicembre

Reparto di Psichiatria - ore 15.00

S. Messa in preparazione al Natale e visita ai malati

Sabato 24 dicembre

Cattedrale - ore 22.00

Natale del Signore - S. Messa della Notte

Domenica 25 dicembre

Cattedrale - ore 10.30

Natale del Signore - S. Messa del Giorno

Ospedale Parini - ore 16.00

Natale del Signore - S. Messa del Giorno

Chiesa collegiata di Sant'Orso - ore 17.30

Vespri di Natale

Lunedì 26 dicembre

Priorato di Saint-Pierre

S. Messa e incontro con i Sacerdoti del Priorato

Martedì 27 dicembre

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 30 dicembre

Vescovado - mattino

Udienze

Cattedrale - ore 20.30

Veglia di preghiera per la Famiglia

Sabato 31 dicembre

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa di Ringraziamento e Te Deum

con le Parrocchie del Centro storico

La Chiesa celebra San Simone Abate in Calabria

Santo calabrese venerato in Oriente. Da un abate di un non precisato monastero della Calabria, venne mandato in Africa per ottenere la liberazione di alcuni monaci, catturati dagli Arabi e portati in Africa. Da uno degli ostaggi, Simone seppe che a tutti i costi si voleva far loro rinnegare la fede cristiana; al loro rifiuto, i Saraceni volevano percuoterli, ma improvvisamente il loro braccio si paralizzò. Impietosito, il Santo li guarì ottenendo, in seguito a questo miracolo, dal capo degli Arabi, la liberazione di tutti i monaci. Ritornato in Calabria, Simone condusse vita eremitica.

“Solidarietà è pensare e agire in termini di comunità, di priorità della vita di tutti sull'appropriazione dei beni da parte di alcuni. È anche lottare contro le cause strutturali della povertà, la disuguaglianza, la mancanza di lavoro, la terra e la casa, la negazione dei diritti sociali e lavorati. (Papa Francesco)