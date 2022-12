La Valle d'Aosta illustrata dalla pubblicità

“Siamo lieti di ospitare questa nuova iniziativa nello spazio espositivo della Chiesa Valdese che, per la seconda volta dalla sua ristrutturazione e allestimento, propone una suggestione culturale collegata pienamente al nostro territorio e alla sua vocazione, lo sci". Sono le parole pronunciate da Alessia di Addario, assessore alla Cultura, Istruzione e Politiche sociali del Comune di Courmayeur, presentando l'esposizione allestita in collaborazione con Gioachino Gobbi che ha messo a disposizione una parte della sua collezione privata, "testimonianza della sua passione e amore per la montagna” ha sottotlienato l'assessora.

Le “affiches” pubblicitarie nascono in Francia a fine ‘800, quando il manifesto comincia ad essere uno strumento importante di comunicazione e pubblicità. Il testo non è più l’unico elemento protagonista ma si inizia a privilegiare il potenziale dell’immagine per trasmettere il desiderio e la curiosità di visitare un luogo o di praticare un’attività.

Il tuffo nel passato dei manifesti in mostra, copia di originali, offre all’osservatore la bellezza, i colori, i soggetti e tutta la creatività delle prime edizioni che rendono protagonista la montagna, le nostre Alpi e soprattutto lo sci.

“I manifesti furono lo strumento principe per divulgare le attrattive turistiche e per stimolare la gente al viaggio – si legge nei pannelli, a firma di Gioachino Gobbi, che accompagnano la mostra e fanno da guida - La neve è sempre abbondante, è sempre bianca, è sempre farinosa e il sole splende regalando una temperatura piacevole sia per l’esercizio sportivo che per l’ozio. I colori sono brillanti ed i protagonisti, quasi sempre in primo piano e spesso femminili, hanno espressioni felici e divertite. Le montagne non sono incombenti e normalmente relegate sullo sfondo; non sono mai le protagoniste”.

L’esposizione sarà visitabile, ad entrata libera, dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 19, fino al 10 aprile 2023.