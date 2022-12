Valanga travolge gruppo scialpinisti

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano questa mattina poco prima delle ore 12 nella zona dell'Arp a Courmayeur in Val Veny per valanga che ha travolto un gruppo di scialpinist uno dei quali è deceduto, mentre gli altri sono illesi. La salma è stata portata a Courmayeur per le operazioni di riconoscimento. L'indagine giudiziaria è affidata al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.