Di Chiara Canepa la miglior elaborato sui valori fondamentali progresso

Anche per il 2023 il Sindacato SAVT ha indetto un concorso grafico sul tema “dell'interdipendenza di valori fondamentali per il progresso quali il lavoro, la pace e la giustizia sociale” destinato alle classi terze, quarte e quinte del liceo Artistico di Aosta per l'ideazione e la creazione della tessera associativa.

L'iniziativa, giunta ormai alla quarta edizione, ha raccolto ben 35 adesioni; le rispettive proposte sono risultate tutte di ottimo livello sia per la qualità tecnico-artistica che per le riflessioni compiute dagli studenti nelle loro relazioni.

Martedì 29 novembre scorso la Commissione di valutazione - composta da Claudio Albertinelli, Felice Roux, Alessando Pavoni e Daniele De Giorgis - ha deciso la premiazione, in ordine di preferenza, delle proposte grafiche presentate da Chiara Canepa (di Doues, prima classificata, classe IV B), Emma Taldo (di Sarre, seconda classificata, classe IV A) e Francesca Perrin (di Torgnon, terza classificata, classe IV B).

Gli studenti vincitori hanno ricevuto buoni acquisto per materiale tecnologico ed informatico per un valore complessivo di 550 euro.