Parlamentari valdostani incontrano Pays d'Aoste

I Parlamentari della Valle d'Aosta, l'on. FRanco Manes, e la sen. Nicoletta Spelgatti, sono stati ospiti di Pays d’Aoste souverain. Nwel corso dell'incontro hanno ricevuto il dossier “Zone Franche” - Riflessioni e leggi per l’applicazione di un diritto violato agli Onorevoli Spelgatti e Manes.

Pays d’Aoste Souverain ha illustrato quale oggi possa essere la visione di Zona Franca, non solo un approccio legato alla fiscalità di vantaggio ma qualcosa tout court.

La Zona Franca deve essere un tassello fondamentale per la nostra realtà, uno strumento attraverso il quale valorizzare tradizioni, patrimonio linguistico.

"Gli Onorevoli Spelgatti e Manes - si legge in una nota del partito - hanno gradito il dossier, primo lavoro in questa direzione. A gennaio sarà indetta una conferenza per consegnare il dossier ai diversi rappresentanti in Consiglio".