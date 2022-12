ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA NUIT DE LA FOI DE JEAN BAPTISTE.

Ce troisième dimanche de l'avent est appelé le dimanche de la joie. L'antienne d'ouverture le dit clairement: "Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous, le Seigneur est proche"ph4,4-5. Toutefois, le précurseur sous les verroux à cause de son témoignage de la vérité, commence à douter si Jésus est vraiment le Messie qu'il a annoncé avec tant d'ardeur. La joie dans le Seigneur nous libère de nos prisons intérieures.



1. LA JOIE DU CHRÉTIEN N'EST L'ABSENCE DES DIFFICULTÉS.

La joie du chrétien n'est pas la fuite face aux problèmes du temps présent. Elle est un don de Dieu au milieu des épreuves. Ce don de joie ne dépend pas de notre bonne volonté. Souvent, quand nous sommes enveloppés dans les ténèbres de la vie, cette joie, sans être anéantie, disparaît pour réapparaître au moment voulu. J

ean Baptiste, malgré sa vocation d'être prophète du très haut pour annoncer la venue de l'aurore de l'histoire, est en train d'expérimenter "la situation limite" Delon Karl Jaspers, la situation entre "l'être et le néant" de Jean Paul Sartre, où l'homme se rend compte qu'il n'est qu' "une passion inutile"( J.Paul Sartre). Qui n'a jamais vécu ces moments douloureux où le coeur est à plat, où tous les horizons apparaissent fermés, n'a pas encore vécu la vie dans son intégralité et complexité. Souvent nous confondons le bonheur avec une vie encomblée, surchargée de biens matériels.

La foi chrétienne est libératrice en tant qu'elle intègre, distingue pour unir la joie avec et dans la souffrance pour Jésus. La vie chrétienne devient un nouvel exode vers la terre promise qui n'est pas de ce monde où tout est grimaçant.



2. ET LE DÉSERT FLEURIRA

L'exode est un passage de l'esclavage à la liberté, du pays aride vers la terre verdoyante, irriguée où ruisselle le lait et le miel, où fleurisse la rose selon les parole d'Isaïe dans la première lecture. Notre libération ne dépend donc pas du messianisme idéologique du type hégélien où le terme de l'histoire sera l'unité du réel et du rationnel. Le messianisme marxiste qui prophétisait l'égalité de tous au terme de l'histoire n'a pas empéché les divisions et les guerres, les d'oprressions, le totalitarisme et les dictatures qui produisent les misères et les réfugiés loins de leur pays.

Dans la première lecture qui chante la joie du retour de l'exil, le prophète Isaïe annonce le temps meilleur, le temps de Dieu qui vient renouveller toute chose. Il proclame le temps de grâce où "le désert et la terre de la soif" sont appelés à danser de joie.

"Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie". Les paroles: allégresse, joie, exultation, qui s'opposent à la tristesse, à l'angoisse et fermeture, occupent une place centrale dans cette prophétie.

Jésus reprend ce discours dans la synagogue de Nazareth et l'applique sur lui. "Aujourd'hui cette parole est accomplie devant vous".

Il dit aux envoyés de Jean Baptiste:" Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez:" les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle". Avec Noël, "Dieu-avec-et-pour-nous", Jésus vient inaugurer l'année de grâce, de justice et de miséricorde. Jésus dans la mangeoire est la miséricorde de Dieu incarnée.

3. ES-TU CELUI QUI DOIT VENIR?

Le temps de l'avent est dominé par la figure du dernier grand prophète, Jean Baptiste. Le dimanche dernier, il avait invité le peuple à la conversion avec un ton très dur.

La figure du Messie qu'il avait annoncé contraste avec le style de vie de Jésus, sa manière d'être et d'agir. Jean Baptiste ne comprend pas pourquoi Jésus n'applique pas la logique de la vengeance de Dieu contre les impies, et la récompense pour les bons.

C'est pourquoi il envoit ses disciples pour demander à Jésus: "Es-tu celui qui doit venir"? Le dernier prophète, même s'il est le plus grand parmi "ceux qui sont nés d'une femme", a encore une vision réductrice du Messie théocratique dans le royaume terrestre. C'est pourquoi Jésus dit que le plus petit de lui dans le royaume des Cieux est plus grand que Jean Baptiste.

Jésus a la conscience de soi qu'il est le Messie (Mashiach), le Christ qui a reçu l'onction par l'Esprit Saint (Mt16,13-20).

Jean Baptiste ne comprend pas encore pourquoi il n'est pas le premier bénéficiaire des grâces messianiques. Sa nuit de la foi est profonde et nous concerne tous. Un prêtre, un frère, une soeur, chacun de nous peut traverser la même crise en s'interrogeant s'il ne s'est pas trompé de vocation.

Jésus en confirmant qu'il est le Messie attendu dit aux envoyés du prophète qui doute: "Heureux pour qui je ne suis pas une occasion de chute". En quoi consiste en effet le scandale de Jésus qui le conduira à la croix? Jésus est condamné pour manger avec les pécheurs, pour opérer des guérisons le jour du sabbat, pour fréquenter les milieux prohibés par la religion ritualiste juive. Cette attitude met en discussion sa messianité.

Saint Jacque dans la seconde lecture nous invite à tenir nos coeurs ferme, à cultiver la vertu de la patience du cultuvateur dans l'attente de la récolte des fruits précieux. Une des tendances de nos jours est l'impatience, la volonté de tout avoir tout de suite, sans donner le temps à Dieu. Dieu a ses temps et agit dans le temps et avec le temps.



4. PRIÈRE DE L'HOMME EN ATTENTE

Montres-nous ta bieveillance oh Seigneur et donnes-nous un coeur pur et généreux, doux et humble, pour préparer la route au Sauveur qui vient.

Fais que dans notre expérience de nuit de la foi, nous tenons ferme dans l'attente de l'aube nouvelle de notre salut,

Que les difficultés de notre temps ne nous découragent pas dans la participation à l'oeuvre messianique d'ouvrir les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, en ce temps où nous attendons ton retour, Amen.



Bon dimanche de la joie.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera