ÉVANGILE DE DIMANCHE: JOSEPH PRIT CHEZ LUI SON ÉPOUSE MARIE

Avec ce quatrième Dimanche de l'avent, la figure de Joseph nous introduit dans le mystère de Noël qui approche. Aujourd'hui, c'est l'annonciation faite à Joseph par l'ange pour une nouvelle mission. L'ange utilise la même parole dite à Marie: "Ne crains pas". L'ange dit aussi à Joseph:" Ne crains pas de prendre Marie chez toi, ton épouse". Le mariage de Joseph et Marie est célébré par l'ange Gabriel à ce moment-là.

Entrons donc dans l'école de Joseph homme juste, attentif, silencieux et obéissant, dans nos prises de décision pour la vie de nous-mêmes et celle des autres.

1. HYPOCRISIE DU ROI ACAZ.

Comme l'écrivait Albert Einstein, "Dieu ne joue pas aux dés". Tout suit un plan providentiel immense qui nous échappe. N'ayant pas la connaissance de la cause et la connexion des choses dans ce plan d'amour, le roi Acaz affiche une attitude d'hypocrisie. Il joue le religieux pieux, pour ne pas mettre à l'épreuve le Seigneur. Au contraire, il est hypocrite et incrédule, contrairement à saint Joseph qui se met à l'écoute de l'ange pendant la nuit et obéit. En quoi consiste l'incrédulité subtile du roi Acaz? D'une part, sa royauté est en train de subir le déclin.

Pour assurer sa stabilité, il veut signer des alliances avec d'autres puissances païennes, ce qui offense Dieu. C'est dans ces circonstances de crise politique que le Seigneur envoit le prophète Isaïe chez Acaz pour lui annoncer cette bonne nouvelle: "Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut".

Le psaume 138 montre que Dieu est partout présent, dans les hauteurs, au fond de l'abîme. Il vient visiter le roi déprimé dans sa condition de misère, afin de changer son deuil en une danse de joie (Ps29). Acaz refuse en faisant semblant qu'il ne veut pas déranger le Seigneur. La réponse de Acaz qui révèle sa mesquinité fait énerver le prophète, et lui dit: "Écoutez, maison de David! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes: il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu"! L'incrédulité de l'homme n'empêche pas la réalisation de volonté de Dieu pour ses enfants.

Le Seigneur lui-même prend la décision d'envoyer son Fils "Emmanuel" qui signifie "Dieu-avec-nous". Dans notre vie, évitons de fatiguer Dieu et les autres. Imitons l'attitude de Joseph.

2. JOSEPH, HOMME DE DÉCISION ET D'ACTION.

Joseph est assis entre deux chaises devant une situation étrange dans laquelle se trouve sa fiancée Marie. La nuit de Joseph est dramatique. Il ne dort pas. Il s'interroge et opte de renoncer au mariage mais en secret. Ce qui étonne le plus Joseph et qui le met dans l'embaras, est que Marie ne craint pas. Elle est toute belle (tota pulchra), rayonnante, joyeuse, sans aucun souci d'être enceinte alors que la loi de Moise est sévère pour ces femmes-là. Au moment où le Verbe continue à se dévélopper dans son sein béni d'une manière visible, Marie vit aussi dans le sein de Dieu.

La parole "sein" en grec "kolpon", signifie " intimité". Marie vit dans l'intimité avec Dieu sans craindre les décisions des hommes. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'interroge saint Paul.

Seule Élisabeth connaît ce secret mystérieux, que la jeune fille de Nazareth est "la mère de son Sauveur". Sûrement que Marie a communiqué la vérité incommunicable à Joseph (L'Évangile ne le dit pas). Joseph, devant l'information saturée de sens, ne comprend pas d'emblée. Il est boulversé, déçu, si bien qu'il veut abandonner le projet de mariage dans le secret pour la protéger contre la peine de mort. C'est dans cette situation de la nuit opâque de la foi qu'intervient Dieu par l'ange Gabriel. Dieu ne laisse jamais son serviteur dans les ténèbres.

3. JOSEPH, NE CRAINS PAS.

Joseph aime Marie d'un amour sans partage. C'est la raison pour laquelle il souffre de devoir l'abandonner. Oui, aimer c'est souffrir pour celui ou celle qu'on aime. L'Évangile de Matthieu décrit avec précision l'état d'âme de Joseph dans cette nuit-là. Voici le contexte de l'annonciation faite à Joseph. Matthieu écrit: "Joseph, son époux, qui est un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret". La conscience (syneidesis) est sans malice. Elle est droite, juste et bonne.

La justice est de renvoyer son épouse apparemment infidèle et la bonté consiste à préserver la vie de Marie, en évitant de l'humilier en public.

La justice de Joseph n'est pas arbitraire. Elle dépasse la loi de nature caractérisée par l'instinct de violence, de vengeance, de l'oeil pour oeil et dent pour dent.

Dieu dans son plan d'amour, n'abandonne pas son serviteur qui est dans une situation sans réponse. L'ange intervient pour lui révéler le projet de Dieu qui va changer toute la vie de Joseph.

"L'ange du Seigneur lui apparaît en songe et lui dit:"Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint". À ce moment-même, Joseph reçoit la nouvelle mission qui l'élève dans les hauteurs humainement inaccessibles. Il devient le père du Fils du très haut avec le privilège de lui donner le nom de Jésus, c'est-à-dire "le Seigneur sauve".

Donner le nom signifie entrer en possession de ce qu'on nomme. Sur le plan civil et social, Joseph est le père de Jésus. Les habitants de Nazareth appelleront Jésus le fils du charpentier.

4. PRIÈRE POUR LE DON DE L'ÉCOUTE.

Seigneur Dieu, riche en miséricorde, nous te louons, nous te bénissons pour nous avoir donné saint Joseph comme modèle d'humilité, de discernement, d'écoute, de silence, d'obéissance, de décision et d'action.

Quand nous vivons dans la nuit de doute, quand notre conscience est confuse, donne-nous ta lumière pour bien discerner ce que tu veux et que nos décisions ne soient pas mues par notre amour propre, mais qu'elles soient conformes à ta volonté.

Saint Joseph, prie pour nous, amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera