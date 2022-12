Nuovo avvistamento di Lince in Valle d’Aosta

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che, a distanza di due settimane dal primo avvistamento, una fototrappola del Corpo forestale della Valle d’Aosta ha ripreso un esemplare di Lince nei boschi del Comune di Quart.

Non è possibile sapere se si tratta dello stesso esemplare fotografato in Val d’Ayas o di un secondo esemplare presente in Valle d’Aosta.

Il Corpo forestale della Valle d’Aosta sta provvedendo ad incrementare il monitoraggio al fine di valutare la distribuzione e il numero di esemplari presenti su territorio regionale.