L’école Hôtelière apre le porte

Matteo Cignetti, vincitore delle Young Chef Olympiad, la più grande competizione mondiale di giovani chef provenienti da tutto il mondo, Axel Bèthaz, vincitore del premio “art de la table” nell’edizione 2022 del Trofeo Thonon Chateldon, e Gabriele Armani, da tre anni Bar Supervisor del Paradiso di Barcellona, decretato miglior bar al mondo nella 14° edizione del World’s Best Bar 2022.

Matteo, Axel e Gabriele, sono solo tre degli studenti dell’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste che hanno già conquistato riconoscimenti, professionalità e un ruolo nel settore dell’offerta turistica in Italia e nel mondo. Un obiettivo e un sogno per tanti ragazzi, soprattutto in questa regione fortemente vocata alla ricettività.

Per far conoscere la propria offerta formativa, il convitto e gli spazi che ospitano le tantissime attività in programma, la Scuola si prepara ad aprire le porte sabato 17 dicembre per il primo dei due Open Day (il prossimo è previsto il 14 gennaio 2023). La giornata si aprirà nella sede di via Italo Mus dalle ore 9:00 con la presentazione dei due percorsi didattici – Triennale e Quinquennale.

A seguire il tour del convitto, che quest’anno ospita circa 108 studenti, e dei laboratori nei quali sarà possibile vedere gli studenti all’opera nelle preparazioni, protagoniste della degustazione prevista presso il bar della scuola al termine del primo tour. Successivamente ci si trasferirà presso la sede di via della Stazione per proseguire la visita dei laboratori, della cucina didattica e delle varie aule, con degustazione finale.

“La scuola alberghiera deve essere visitata da ogni ragazzo /a che stia decidendo quale percorso intraprendere nella propria vita scolastica. È importante che si capisca l'alto livello di formazione che siamo in grado di fornire. – commenta la Presidente della Fondazione Turistica Jeannette Bondaz- In una regione come la nostra il ruolo del turismo è determinante e, che si voglia diventare direttore di albergo, addetto alla reception, chef o barman o proseguire gli studi all'università, la formazione dell'école hôtelière è in grado di aprire tutte le porte. Professionalità, impegno e lavoro di squadra: questi sono i valori che trasmettiamo, fondamentali in qualsiasi ambito si decida di lavorare”.

“La giornata di orientamento “Porte Aperte” rappresenta un momento importante per promuovere le varie attività in cui la scuola è impegnata giornalmente – racconta Gianluca Masullo, professore e referente per la rete orientamento dell’École - Sarà l’occasione in cui i nostri studenti potranno mostrare ai visitatori sia le loro abilità e competenze professionali acquisite, sia l’importanza dello spirito di appartenenza per la nostra istituzione”.

L’anno 2023 vedrà anche una novità nel percorso formativo della Scuola, l’apertura dell’indirizzo “Ricevimento” nel percorso Quinquennale: “ciò consentirà di offrire una formazione a 360° gradi dell’ospitalità”.

Info e Prenotazioni Open Day: T. + 39 0166 61 449