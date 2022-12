La Bocciofila Quartiere Cogne, in collaborazione con Circolo Legambiente VDA organizza Il Cigno Riciclone laboratorio di riciclo creativo natalizio per bambini.

Il laboratorio gratuito di legambiente dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni Bocciofila Quartiere Cogne, Via Giorgio Elter, 28 - 11100 Aosta sarà dedicato alla realizzazione di manufatti natalizi con materiale di recupero e ha come finalità quella di sensibilizzare i più piccoli al tema del riciclo, del riuso e della consapevolezza ambientale, per promuovere l'idea di un Natale sostenibile ed ecologico.

L'attività è gratuita e vedrà i partecipanti impegnati nella realizzazione di tre diverse tipologie di addobbi natalizi. Non è richiesta alcuna prenotazione. Per informazioni è possibile contattare direttamente Bocciofila al numero 329 5905309 oppure sui canali Social.