Confindustria Valle d’Aosta, porta a Roma il caso “Traforo Monte Bianco”

Sceso nella capitale in occasione del Consiglio Generale degli Industriali Italiani, il Presidente dell'Associazione regionale, Francesco Turcato, assieme al Direttore Generale Marco Lorenzetti, ha incontrato l'onorevole valdostano Franco Manes e successivamente la senatrice Nicoletta Spelgatti con la quale sono stati ricevuti dal Viceministro Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi.

Il documento, sottoscritto da tutte le associazioni datoriali e sindacali della Regione Valle d’Aosta, presenta un’analisi dettagliata della situazione attuale, delle gravi conseguenze provocate dalle chiusure programmate e le possibili soluzioni per evitare ulteriori ricadute sul tessuto imprenditoriale locale e nazionale.

L'on. Franco Manes ha incontrato a Roma i vertici di Confindustria VdA per le problematiche relative alla chiusura del traforo del Monte Bianco

Monte Bianco: il Traforo chiude

Sono necessarie opere di manutenzione all’infrastruttura autostradale che collega Courmayeur, località della Valle d’Aosta, a Chamonix, nel dipartimento francese dell’Alta Savoia, e che unisce quindi la regione Alvernia-Rodano-Alpi alla Valle d’Aosta.

Per questo motivo le due società che gestiscono il Traforo del Monte Bianco, una italiana e l’altra francese, hanno deciso di chiudere il passaggio per alcuni mesi. In particolare, si parla di chiusure per tre mesi l’anno, per ben 18 anni consecutivi.

Purtroppo, questa decisione provocherà problemi sull’intera industria, visti i rallentamenti del traffico merci. Non dimentichiamo infatti che il Traforo del Monte Bianco è una via di comunicazione importantissima, una delle più rilevanti del nostro Paese, in entrata e in uscita, vitale anche per i settori commerciale e turistico. La proposta di Confindustria Valle d’Aosta già condivisa con il Presidente Nazionale Carlo Bonomi: mettere subito in cantiere la seconda canna del tunnel.

“Quello che auspichiamo – dichiara Turcato – è ridurre al minimo le chiusure e i conseguenti disagi. Per questo la realizzazione di una doppia via ci permetterebbe di sfruttare una possibile minaccia, trasformandola in un’opportunità”.