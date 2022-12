Si insedia il Comitato di sorveglianza del Programma regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021-2027

Al Comitato, presieduto dall’Assessore Luciano Caveri, parteciperanno i rappresentanti della Direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione europea, del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Ragioneria generale dello Stato in seno al Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia nazionale Politiche Attive del Lavoro, dell’Agenzia per la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri, del partenariato istituzionale e dell’Amministrazione regionale.

Il CdS si riunisce annualmente con il compito sorvegliare l’attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

Con una dotazione finanziaria complessiva di oltre 81,5 milioni di euro, il Programma Regionale Valle d’Aosta FSE+ 2021/2027 finanzierà nel prossimo settennio interventi rilevanti per lo sviluppo della Regione nel campo dell’occupazione, dell’istruzione e formazione, dell’inclusione sociale e occupazione giovanile.