A Gignod la quinta edizione LE MARCHÉ DE NOËL!

Durante la manifestazione, in programma per sabato 17 dicembre 2022 dalle 10,30 alle 18,30, presso l’area ricreativa comunale in Loc. Le Plan du Chateau, all’interno di un salone riscaldato, saranno presenti artigiani, altre associazioni di volontariato e la Pro Loco di Gignod con una fornitissima buvette.

Nel corso della giornata è previsto un fitto programma di attività per i visitatori: sarà presente la Corale Les Chanteurs du Grand Combin che allieterà i presenti con i canti natalizi, un laboratorio gratuito per bambini a cura di Alp In “Una cascata di abeti”, la tombolata, il truccabimbi e l’esibizione dei coristi che hanno partecipato al corso di canto con Ylenia Mafrica organizzato dalla Biblioteca Intercomunale Allein-Gignod.

L’ingresso all’area ricreativa è libero e gratuito, il laboratorio per bambini è gratuito (su prenotazione al n. 349 2969384).

Per informazioni sull’evento: Rossana 347 1806302 Elena 333 2394561