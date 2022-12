MONTAGNA VDA: L'anello di Varfey – Chemp (Perloz e Lillianes) (copia 1)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Sentiero del Lys - Completo - 1° tappa

Questa è la tappa che ci farà vivere tanta storia: dal ponte romano di Pont-Saint-Martin si sale tra ulivi e vigneti sino a raggiungere il santuario di Notre-Dame-De-La-Garde ed il bel borgo di Perloz con i suoi due castelli.

L'attraversamento del ponte di Moretta costruito tra due pareti sopra al torrente Lys non si dimentica.

Si risalgono poi i ripidi versanti della montagna in cui l'uomo per poter coltivare quel poco necessario alla propria sopravvivenza ha dovuto costruire tantissimi terrazzamenti.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS:

www.montagnavda.it/a.gtsch.php