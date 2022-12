IL LUTTO E I MODI DELL’AMORE Dialogo con il prof. Francesco Campione

Il periodo della pandemia ha impedito e interrotto molte delle modalità con cui le famiglie vivevano l’avvicinamento e l’accompagnamento alla morte di un proprio caro. Questa realtà ha comportato per molti la necessità di fare i conti con il senso d’impotenza e la frustrazione causata dal non poter far nulla, restando “sospesi” ed “immobili” all’interno delle proprie case, mentre veniva negata la possibilità di dare almeno un ultimo saluto al proprio caro, che in quel momento stava morendo.

La privazione della possibilità di poter partecipare attivamente alle celebrazioni di sepoltura e poter condividere fisicamente con gli altri la perdita, ha, per alcuni amplificato la rabbia, la sofferenza, l’impotenza; questa privazione ha in alcuni casi rappresentato una ferita la cui rimarginazione non è immediata e che, trasformandosi in lutto patologico, può comportare costi psichici e sociali duraturi.

L’epidemia di COVID-19 ha dunque influenzato non solo il modo in cui le persone vivono, ma anche il modo in cui le persone muoiono, il modo in cui le persone gestiscono i loro morti e le loro diverse “esperienze della morte”.

Salvatore Luberto Presidente Lilt VdA

Tuttavia, la cultura sviluppata in particolare nelle cure palliative e di cui la LILT Valle d’Aosta è portatrice, aveva consentito di rendere evidente che, nella gestione del morire, anche durante le situazioni di emergenza, un dialogo con la cultura, la spiritualità e i sistemi di credenze delle persone, così come l’intervento di psicologi, psicoterapeuti e professionisti della salute mentale, possano essere una risorsa importante per aiutare le persone ad affrontare la perdita dei propri cari, nel trattare con la morte dei membri della propria famiglia, così come con le proprie “esperienze di morte”.

La LILT Valle d’Aosta desidera offrire il proprio contributo a risanare le ferite, in ordine al lutto, delle persone e delle famiglie che hanno perso un congiunto, nel periodo della pandemia, ma anche in post pandemia, e fanno fatica nella gestione emotiva di tale realtà.

Il Prof. Francesco Campione, insegna Psicologia Clinica alla Facoltà di Medicina dell'Università di Bologna, è direttore del Master Universitario in «Tanatologia e Psicologia delle situazioni di crisi» e del Corso di Alta Formazione nell'assistenza psicologica di base al lutto traumatico e naturale. Ha fondato e dirige Zeta, la rivista italiana di Tanatologia, ha fondato l'Istituto di Tanatologia e Medicina Psicologica ed è tra i fondatori dell'International Association of Thanatology and Suicidology, di cui è presidente. Coordina inoltre il Servizio di Psicologia degli Hospices di Bologna e il Progetto Rivivere (Servizio di aiuto psico-sociale gratuito alle persone e alle famiglie in lutto).