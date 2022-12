Stefano Aggravi ‘Bilancio regionale poco prospettico’ INTERVISTA

E’ iniziato ieri il dibattito in aula sul bilancio 2023 che al netto delle partite di giro, è pari a 1.522 milioni di euro; la previsione per i due anni successivi evidenzia un andamento decrescente, per effetto del normale andamento della previsione dei fondi statali e derivanti dalla programmazione europea. Tra le risorse disponibili, la spesa corrente per l'anno 2023, al netto del contributo allo Stato, risulta di poco inferiore di 1.200 milioni di euro, mentre gli investimenti previsti ammontano a 327 milioni di euro, contro i 247 milioni nel 2022. Tra le spese spiccano la tutela della salute, cui è destinato il 23,61% delle risorse, e l'istruzione e diritto allo studio, con il 12.42%, che insieme rappresentano il 36% degli stanziamenti complessivi.

Il Consigliere regionale della Lega, Stefano Aggravi, è il relatore di minoranza dei documenti contabili. Una considerazione generale del bilancio?

“Una analisi meriterebbe di essere condotta asetticamente e ci dovrebbe portare sempre più a considerare la necessità di definire ex ante le strutture degli Assessorati. Una scelta che andrebbe a vantaggio della ‘continuità amministrativa’ delle strutture al di là della guida politica presente di volta in volta, di caso in caso, di crisi in crisi”.

E invece?

«Se si prendono i dati relativi al periodo dal 2018 ad oggi, si può chiaramente notare come non vi sia un costante andamento dei risultati, vuoi per le due annualità di pandemia, vuoi perché il binomio ‘previsione/impegno’ è sempre più dipendente dalle fasi di instabilità politica e dalle varie assegnazioni delle deleghe dei vari Assessorati nei repentini cambiamenti di maggioranza di questi anni”.

Ha parlato di bilancio poco prospettico; cosa intende?

“E’ un bilancio poco prospettico, con una capacità programmatoria che non va oltre l'anno: il 2023 sarà infatti l'anno più ricco (con + 180,6 milioni rispetto al 2022), mentre le risorse per il 2024 e il 2025 sono nettamente inferiori”.

Entriamo nelle voci di bilancio?

“Volentieri; la principale voce di spesa è quella della tutela della salute che, sommata alle politiche sociali e famiglia, corrisponde ad un terzo del bilancio. Tuttavia, a fronte dei 406,7 milioni di euro stimati per il 2023 per la programmazione sanitaria, si rileva una decrescita di 29 milioni nei due anni successivi, soprattutto per i Livelli essenziali di assistenza (LEA)”.

Altro?

“In questo bilancio, però, non si trova molto altro, se non continuità e una timida prudenza. È un bilancio in attesa rispetto ad una soluzione politica di questa fase di mista ‘empasse’ ed ‘endrumia tattica’ che si fa attendere da tempo. Le misure che troviamo - sostegno aggiuntivo agli enti locali per la continuità dei servizi erogati a fronte della crisi energetica, interventi straordinari per l'edilizia residenziale pubblica e per le politiche del lavoro, realizzazione del secondo lotto del Polo universitario di Aosta, acquisto treni, rifinanziamento del fondo di rotazione per le strutture ricettive - sono senza dubbio utili, ma non incidono certo sulle storiche e prossime problematiche della nostra comunità”.

Ma restano sul tavolo parecchie incognite?

“Una su tutte le tante domande per il ‘Bonus Entreprises’ che ad oggi non sono state ammesse per indisponibilità sopravvenuta di fondi”.

Ha detto in aula che dirsi oggi soddisfatti e che l'andamento delle nostre finanze è positivo per effetto, soprattutto, delle entrate di provenienza centrale ed europea, significa essere miopi rispetto al futuro che ci attende; non basta?

“Sarà importante capire come meglio poter governare e programmare le politiche di spesa pubblica nei prossimi anni”.

Le sue proposte?

“Occorrerà dare vita ad una sorta di controllo di gestione dei conti pubblici regionali per capire come si potrebbe fare meglio già in fase di programmazione, anche con cambi radicali. Sulla riforma della macchina amministrativa, mi auguro che le valutazioni che si stanno conducendo riguardino anche la spesa per il personale e le tante strutture in cui è suddivisa l'amministrazione”.

Ha poi citato la riforma del nostro ordinamento finanziario, perché?

“E’ una necessità inderogabile altrimenti, il trend della spesa e l'andamento delle entrate, sommate ai rischi che incidentalmente si presentano come la questione dei Tunnel del Monte Bianco e del Gran San Bernardo oltre che le evoluzioni della congiuntura economica e sociale, finiranno per caderci addosso trovandoci impreparati e dover trovare soluzioni immediate non sempre a costo zero”.

Grazie.