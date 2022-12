Aosta, luci di Natale a orari ridotti. Come risparmiare sulle bollette

Il Natale è alle porte e anche le città vengono addobbate a festa. Quest’anno, tuttavia, i rincari energetici e l’aumento delle bollette stanno pesando non poco sui bilanci dei comuni italiani. Per questo, molti sindaci hanno deciso di prendere provvedimenti.

Nonostante il governo abbia già pensato a dei piani per contrastare i rialzi di prezzi, ognuno può iniziare ad agire in autonomia per risparmiare, così come ha deciso il comune di Aosta.

Aosta contro il caro delle bollette: le soluzioni per le luci di Natale

La città di Aosta ha preso una decisione molto importante riguardo alle illuminazioni di Natale: si è valutato che spegnerle del tutto non sarebbe stato appropriato. "Abbiamo ritenuto non opportuno spegnerle o ridurne il numero - ha dichiarato il sindaco Gianni Nuti - perché è un segno depressivo per l'opinione pubblica e la cittadinanza".

Al contrario, le luci si moltiplicheranno in quantità, ma sono stati investiti dei fondi per acquistare illuminazioni a LED, a risparmio energetico. Saranno diminuite però le ore di accensione, in modo tale da poter contrastare adeguatamente il caro bollette: saranno spente a mezzanotte e mezza nei giorni feriali e all’una in quelli festivi. Al mattino, invece, saranno spente: negli anni scorsi venivano accese tra le sei e le otto.

Consigli pratici per tagliare consumi e spese in bolletta

Nell’attesa che la politica intervenga concretamente, mai come ora è importante cercare di tutelarsi, per quanto possibile, in autonomia. I costi elevati si fanno sentire per tutti, ed è questo il motivo per cui ciascuno dovrebbe mettere in atto delle misure che garantiscano un risparmio sulla bolletta.

La scelta migliore da prendere, anzitutto, è senza alcun dubbio quella di sottoscrivere un contratto con un’azienda che propone le offerte per la luce più convenienti, scegliendo una tariffa che sia effettivamente adeguata alle proprie esigenze. Particolare attenzione va fatta anche alla scelta della fascia oraria migliore, in base alle abitudini di consumo di chi trascorre più tempo in casa.

Nel pratico, per poter risparmiare sulla bolletta, è un bene preferire la pompa di calore allo scaldabagno elettrico, proprio perché questa può garantire dei risparmi notevoli: basti pensare che questa apparecchiatura riesce a produrre 5 kWh di energia elettrica partendo da un solo kWh. Economicamente, questo si traduce in un risparmio che va dal 40% al 70% in bolletta.

Molto importante è anche ridurre la temperatura di riscaldamento dell'acqua e la durata delle docce, che incidono notevolmente sulla bolletta di fine mese. Se si riduce la durata complessiva anche solo di uno o due minuti, per esempio, si risparmia il 10-15% dei consumi, ovvero circa 45-60 euro in bolletta.

Un altro consiglio utile è quello di staccare le spine quando non sono in funzione, evitando quindi la modalità standby per i dispositivi che non verranno utilizzati nell’immediato. Quando si è fuori casa per diverso tempo, invece, è un bene sfruttare le modalità a basso consumo degli elettrodomestici, come il frigorifero, oppure spegnerli del tutto.

Le imprese agricole valdostane, in particolare, stanno vivendo una grave crisi a causa del caro energia, con i costi delle bollette addirittura quintuplicati.

Al fine di aumentare gli aiuti a imprese e famiglie, il governo è pronto a stanziare oltre 21 miliardi di euro contro i rincari energetici, oltre ad allargare la platea di beneficiari degli aiuti. Tuttavia, si prevede che questa cifra riuscirà a coprire solo i primi tre mesi del 2023.