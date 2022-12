GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Sono stati concessi dei contributi ai comuni di Challand-Saint-Anselme, Pré-Saint-Didier e Verrayes per la realizzazione di interventi programmabili di mitigazione del rischio idrogeologico. Sono stati impegnati 1 milione e 922 mila euro.

L’esecutivo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di recupero dell’ex Priorato di Saint-Bénin da destinare a servizio del Convitto regionale Federico Chabod.

AMBIENTE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato autorizzato l’utilizzo dei fondi per la riqualificazione dei siti di discarica per i rifiuti inerti e per la realizzazione di aree attrezzate per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali di competenza degli enti locali. La spesa ammonta a 2 milioni di euro.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Sono state approvate alcune modifiche agli orari e ai giorni di chiusura dei siti culturali regionali aperti al pubblico, nonché la prosecuzione fino al 31 maggio 2023 della sperimentazione della gratuità per la fascia di età 0-25.

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

È stata approvata la concessione di un contributo straordinario di 750 mila euro al Comune di Pont-Saint-Martin per la realizzazione di un nuovo edificio da destinare alla sede distaccata dell’”Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste” e della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono state approvate le disposizioni applicative e i criteri di priorità per determinare il contributo, ai sensi della l.r. 80/1990, a partire dal 1° gennaio 2023, per opere pubbliche destinate all’assistenza di persone anziane e portatrici di handicap.