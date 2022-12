Savt condivide motivi sciopero Cgil e Uil e lascia liberi gli iscritti

"La strada imboccata dal Governo Meloni non è quella corretta. In particolare le scelte in tema di lotta all'evasione fiscale e di fiscalità in generale (flat tax) non sono assolutamente sufficienti o addirittura non condivisibili. Stesso discorso vale in tema previdenziale, visto che sono state addiritttura peggiorate le condizioni per accedere alla pensione, basti pensare all'opzione donna". Sono le considerazione del Savt che precisa: "Visto che il Governo ha annunciato che da gennaio sarà avviato un tavolo per superare la riforma Fornero, non è ammissibile che fino a qual momento le persone vengano ulteriormente penalizzate rispetto al passato. Poco o nulla è poi stato fatto per ridurre il cuneo fiscale".

Il Savt si dice "consapevole che nessun Governo, sia esso di destra o di sinistra, possa approvare riforme strutturali in pochissimi mesi dopo il proprio insediamento. Non bisogna, infatti, dimenticare che l'attuale Governo è in carica da pochi mesi e sarebbe poco onesto aspettarsi in tempi così rapidi soluzioni a problemi che affliggono l'Italia da diversi anni, oltretutto in un periodo storico caratterizzato da incertezze internazionali che hanno portato ad una crisi economica dai confini tutt'altro che definiti e chiari".

Il Savt evidenzia ancora che nulla è previsto per "incrementare il potere di acquisto dei lavoratori e dei pensionati, visto che il metodo proposto di rivalutazione delle pensioni non è condivisibile. In questo senso è fondamentale andare nella direzione di detassare gli accordi di secondo livello e quelli territoriali".

Sono queste le ragioni principali per i quali il SAVT auspica che la manovra possa essere migliorata nel suo cammino parlamentare; inoltre per questi motivi il Savt dice di condividere le motivazioni che hanno portato allo sciopero indetto da CGIL e UIL e precisa di lasciare liberi i propri iscritti se aderire o meno allo sciopero.