La Valle d?Aosta perde due posizioni nella classifica qualità della vita

La provincia d'Italia in cui si vive meglio è Bologna (che rispetto all'anno sorso sale di 5 posizioni), segue Bolzano (+3) al secondo posto e Firenze (+8) al terzo. Poi ci sono Siena, che fa un balzo di undici posizioni, Trento che ne perde due, Aosta (-2), e Trieste (-6). In fondo alla classifica ci sono invece Vibo Valentia (103esima, sale però di una posizione), Foggia (104esima, +2), Caltanissetta (105, -2 posizioni), Isernia (106, con ben 25 posizioni in meno) e infine, ultima Crotone, che resta 107esima cone l'anno passato.

Sono i numeri dell'indagine annuale del Sole 24 Ore "Qualità della vita 2022", che vede peraltro alcune città metropolitane in calo: Milano, per esempio, che nel 2021 era in seconda posizione, resta nella top ten ma scende all'ottavo posto, mentre Roma perde ben 18 posizioni scivolando al 31esimo posto. Cagliari invece sale di due posizioni (18esimo posto), Genova è al 27esimo perdendo solo una posizione, Torino al 40esimo (-12 posizioni).

Sul fondo della classifica ci sono Napoli (98esimo posto, in discesa di otto posizioni) e Palermo (88esimo posto, +7 posizioni).

Dalla suddivisione in sei categorie dei 90 indicatori – tutti pesati in modo uguale emergono sei classifiche tematiche:

1 Ricchezza e consumi: disponibilità economiche e capacità di spesa;

2 Affari e lavoro: opportunità imprenditoriali e occupazionali;

3 Demografia, società e salute: condizioni di vita e di salute, livelli diistruzione;

4 Ambiente e servizi: clima e tutela dell’ambiente, qualità ed efficienza dei servizi;

5 Giustizia e sicurezza: denunce, illeciti, incidenti e contenzioso;

6 Cultura e tempo libero: offerta culturale, luoghi e servizi per il tempo libero.